Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы
10:13 01.11.2023 (обновлено: 10:14 01.11.2023)
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в марте этого года четырех человек на прифронтовой территории на востоке Украины. В ведомстве уверены, что это был российский агент и трое его сообщников.
"По материалам Службы безопасности Украины, суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы", - сообщили в ведомстве.
Задержанным оказался житель Дружковки. В СБУ заверяют, что он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары ВС РФ.
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Он собирал сведения на территории Харьковской области, а также на территории Донецкой Народной Республики, временно оккупированной Украиной.
В СБУ заявили, что до начала спецоперации задержанный готовил материалы для медиагруппы "Россия Сегодня". Украинские спецслужбы утверждают, что мужчину привлекли к сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ.
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