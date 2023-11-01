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Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы - 01.11.2023 Украина.ру

Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ

2023-11-01T10:13

2023-11-01T10:13

2023-11-01T10:14

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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в марте этого года четырех человек на прифронтовой территории на востоке Украины. В ведомстве уверены, что это был российский агент и трое его сообщников.Задержанным оказался житель Дружковки. В СБУ заверяют, что он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары ВС РФ.Он собирал сведения на территории Харьковской области, а также на территории Донецкой Народной Республики, временно оккупированной Украиной.В СБУ заявили, что до начала спецоперации задержанный готовил материалы для медиагруппы "Россия Сегодня". Украинские спецслужбы утверждают, что мужчину привлекли к сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ.

https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html

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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, агент, россия, миа "россия сегодня", тюрьма, всу