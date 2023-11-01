Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы - 01.11.2023 Украина.ру
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Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы
Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы - 01.11.2023 Украина.ру
Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы
Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ
2023-11-01T10:13
2023-11-01T10:14
новости
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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в марте этого года четырех человек на прифронтовой территории на востоке Украины. В ведомстве уверены, что это был российский агент и трое его сообщников.Задержанным оказался житель Дружковки. В СБУ заверяют, что он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары ВС РФ.Он собирал сведения на территории Харьковской области, а также на территории Донецкой Народной Республики, временно оккупированной Украиной.В СБУ заявили, что до начала спецоперации задержанный готовил материалы для медиагруппы "Россия Сегодня". Украинские спецслужбы утверждают, что мужчину привлекли к сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сбу, служба безопасности украины, агент, россия, миа "россия сегодня", тюрьма, всу
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, агент, Россия, МИА "Россия сегодня", тюрьма, ВСУ

Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмы

10:13 01.11.2023 (обновлено: 10:14 01.11.2023)
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Суд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в марте этого года четырех человек на прифронтовой территории на востоке Украины. В ведомстве уверены, что это был российский агент и трое его сообщников.
"По материалам Службы безопасности Украины, суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы", - сообщили в ведомстве.
Задержанным оказался житель Дружковки. В СБУ заверяют, что он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары ВС РФ.
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Он собирал сведения на территории Харьковской области, а также на территории Донецкой Народной Республики, временно оккупированной Украиной.
В СБУ заявили, что до начала спецоперации задержанный готовил материалы для медиагруппы "Россия Сегодня". Украинские спецслужбы утверждают, что мужчину привлекли к сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ.
Анатолий Ильин в СБУ
20 октября, 05:56Репрессии на Украине
Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов" В вышедшем на днях докладе Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ ООН) утверждается, что по состоянию на 31 июля 2023 года Генеральная прокуратура Украины возбудила около 6000 уголовных дел по статье "коллаборационизм" и около 2000 дел по другим обвинениям в сотрудничестве с Россией
 
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