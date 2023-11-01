США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон - 01.11.2023 Украина.ру
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США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон - 01.11.2023 Украина.ру
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон
Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
2023-11-01T05:35
2023-11-01T05:36
новости
сша
ракеты
ядерное оружие
испытания
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"Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер.По его словам, очередной запуск межконтинентальной ракеты призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны Соединённых Штатов. Запуск ракеты будет осуществлён с расположенной в штате Калифорния базы Ванденберг американских Космических сил.Напомним, что ожидаемый испытательный запуск Minuteman III станет четвёртым в 2023 году. В текущем году испытательные пуски Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.
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новости, сша, ракеты, ядерное оружие, испытания
Новости, США, ракеты, Ядерное оружие, испытания

США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон

05:35 01.11.2023 (обновлено: 05:36 01.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий"
Пуск баллистической ракеты Булава с подводного крейсера Юрий Долгорукий
© Министерство обороны РФ
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Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
"Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер.
По его словам, очередной запуск межконтинентальной ракеты призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны Соединённых Штатов. Запуск ракеты будет осуществлён с расположенной в штате Калифорния базы Ванденберг американских Космических сил.
Напомним, что ожидаемый испытательный запуск Minuteman III станет четвёртым в 2023 году. В текущем году испытательные пуски Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.
По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 05:25
"Удар возмездия", "передоз здравого смысла". Учения РФ и саммит ЕС в "Вестях недели" с Дмитрием КиселевымГлавной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 29 октября 2023 года стали учебная тренировка российской стратегической ядерной триады, а также саммит Евросоюза, на котором не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине
 
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