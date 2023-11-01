https://ukraina.ru/20231101/1050665160.html
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон - 01.11.2023 Украина.ру
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон
Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
2023-11-01T05:35
2023-11-01T05:35
2023-11-01T05:36
новости
сша
ракеты
ядерное оружие
испытания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102049/69/1020496940_0:76:1704:1035_1920x0_80_0_0_52f6f1f9abbf657556a52938c54f34ac.jpg
"Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер.По его словам, очередной запуск межконтинентальной ракеты призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны Соединённых Штатов. Запуск ракеты будет осуществлён с расположенной в штате Калифорния базы Ванденберг американских Космических сил.Напомним, что ожидаемый испытательный запуск Minuteman III станет четвёртым в 2023 году. В текущем году испытательные пуски Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.
https://ukraina.ru/20231030/1050588877.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102049/69/1020496940_112:0:1592:1110_1920x0_80_0_0_037a6fc842160ab9829df26edbf4da97.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, ракеты, ядерное оружие, испытания
Новости, США, ракеты, Ядерное оружие, испытания
США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон
05:35 01.11.2023 (обновлено: 05:36 01.11.2023)
Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
"Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер.
По его словам, очередной запуск межконтинентальной ракеты призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны Соединённых Штатов. Запуск ракеты будет осуществлён с расположенной в штате Калифорния базы Ванденберг американских Космических сил.
Напомним, что ожидаемый испытательный запуск Minuteman III станет четвёртым в 2023 году. В текущем году испытательные пуски Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.
По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.