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США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон

США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон - 01.11.2023 Украина.ру

США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон

Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

2023-11-01T05:35

2023-11-01T05:35

2023-11-01T05:36

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"Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер.По его словам, очередной запуск межконтинентальной ракеты призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания", а также служит "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны Соединённых Штатов. Запуск ракеты будет осуществлён с расположенной в штате Калифорния базы Ванденберг американских Космических сил.Напомним, что ожидаемый испытательный запуск Minuteman III станет четвёртым в 2023 году. В текущем году испытательные пуски Minuteman III проводились в феврале, апреле и сентябре.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.

https://ukraina.ru/20231030/1050588877.html

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новости, сша, ракеты, ядерное оружие, испытания