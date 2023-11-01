Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
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Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУ
Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУ
Российское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
2023-11-01T04:53
2023-11-01T09:14
елена бобкова
авдеевка
сво
спецоперация
дроны
бпла
илон маск
эксклюзив
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Расстояние между северным и южным флангами российских войск все время сокращается, составляя сейчас 6,5 километра.О ситуации на авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, регулярно бывающая на позициях российской армии под Авдеевкой.«Юг этого города очень сильно укреплен украинцами. На подступах — минные поля. Если они рядом с укрепами, то в глубину они могут достигать полукилометра. Если в полях, то иногда и целый километр. Минные поля во время боевых действий очень тяжело разминировать. Это делают либо саперные группы, либо с помощью специальной установки УР-77. Это что-то вроде самоходки, которая выбрасывает трос с грузилом вперед. Мины детонируют — проход готов. Эта машина — старая советская разработка. Её в армии называют "Горынычем". Так можно разминировать полкилометра. Укрепы у ВСУ под Авдеевкой очень и очень серьезные. Это глубокоэшелонированная оборона: там и противотанковые рвы, и траншеи, и оборудованные огневые точки, и врытые в землю забетонированные танки, и врытые железнодорожные вагоны, залитые бетоном. Последние могут использоваться и как огневые точки, и как штабы, и как казармы.Со стороны населённого пункта Спартак есть бывшая воинская часть ПВО. Из нее украинцы тоже сделали мощный укрепрайон. Продвигаться там очень тяжело. Чтобы весь этот бетон уничтожить, нужно продолжительное время его долбить ФАБами и крупнокалиберной артиллерией.И еще не нужно забывать, что со времен СССР там сохранилось много подземных туннелей. Прямо как в секторе Газа. По ним ВСУ снабжают и ротируют свои позиции».На севере же из-за того, что украинские укрепления не такие мощные, российское продвижение идет легче. Однако и там ВСУ минируют подходы к своим позициям.Каждый день под Авдеевкой российские бойцы борются с вражескими БПЛА. В этом непростом деле даже появились свои кулибины.«Как вы знаете, украинцы круглосуточно запускают свои дроны-разведчики. Наши бойцы за свои собственные деньги покупают на маркетплейсах радиоуправляемые детские самолеты, дальность полета которых составляет 1 километр. Носовую часть этих самолетов обматывают дюральками.Когда украинский дрон зависает над нашими позициями, этот детский "беспилотник" запускают в небо, и он начинает таранить "украинца". Бьет ему по крыльям. Эта воздушная битва, как правило, заканчивается падением украинского дрона. Если наш самолетик возвращается "на базу", то наши встречают его приветственными криками», — рассказывает Бобкова.Однако есть и проблемы: у ВСУ появились новые дроны, крупные. Похожи на украинскую «Бабу-Ягу». Бороться с ним очень тяжело, говорит волонтёр. «Дрон по диагонали примерно 1 метр. У него иногда 4 мотора, иногда 6 или 8. Он может нести до 3 килограммов взрывчатки. В силу того, что на нем установлен Старлинк, детище Илона Маска, то с помощью обычного дронового ружья его посадить невозможно. Кстати, оператор дрона вообще может сидеть в Киеве — управление же осуществляется по Старлинку.Так вот, чтоб посадить такой дрон, нужно стрелять по нему сразу из трех антидроновых ружей. Тогда его можно снизить до 400 метров, а потом уничтожить с помощью стрелкового оружия», — сообщила Бобкова.
https://ukraina.ru/20231030/1050620391.html
https://ukraina.ru/20231026/1050516010.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
елена бобкова, авдеевка, сво, спецоперация, дроны, бпла, илон маск, эксклюзив
Елена Бобкова, Авдеевка, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, Илон Маск, Эксклюзив

Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУ

04:53 01.11.2023 (обновлено: 09:14 01.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
Расстояние между северным и южным флангами российских войск все время сокращается, составляя сейчас 6,5 километра.
О ситуации на авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, регулярно бывающая на позициях российской армии под Авдеевкой.
«Юг этого города очень сильно укреплен украинцами. На подступах — минные поля. Если они рядом с укрепами, то в глубину они могут достигать полукилометра. Если в полях, то иногда и целый километр.
Минные поля во время боевых действий очень тяжело разминировать. Это делают либо саперные группы, либо с помощью специальной установки УР-77. Это что-то вроде самоходки, которая выбрасывает трос с грузилом вперед. Мины детонируют — проход готов.
Эта машина — старая советская разработка. Её в армии называют "Горынычем". Так можно разминировать полкилометра.
Укрепы у ВСУ под Авдеевкой очень и очень серьезные. Это глубокоэшелонированная оборона: там и противотанковые рвы, и траншеи, и оборудованные огневые точки, и врытые в землю забетонированные танки, и врытые железнодорожные вагоны, залитые бетоном. Последние могут использоваться и как огневые точки, и как штабы, и как казармы.
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30 октября, 18:09
Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от ДонецкаПод Авдеевкой в последние дни установилась хорошая погода – ясная и сухая: в воскресенье было 22 градуса тепла, в понедельник – 17 градусов. Это позволило возобновить полёты БПЛА, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, что в свою очередь вновь привело в движение весь фронт
Со стороны населённого пункта Спартак есть бывшая воинская часть ПВО. Из нее украинцы тоже сделали мощный укрепрайон. Продвигаться там очень тяжело. Чтобы весь этот бетон уничтожить, нужно продолжительное время его долбить ФАБами и крупнокалиберной артиллерией.
И еще не нужно забывать, что со времен СССР там сохранилось много подземных туннелей. Прямо как в секторе Газа. По ним ВСУ снабжают и ротируют свои позиции».
На севере же из-за того, что украинские укрепления не такие мощные, российское продвижение идет легче. Однако и там ВСУ минируют подходы к своим позициям.
Каждый день под Авдеевкой российские бойцы борются с вражескими БПЛА. В этом непростом деле даже появились свои кулибины.
«Как вы знаете, украинцы круглосуточно запускают свои дроны-разведчики. Наши бойцы за свои собственные деньги покупают на маркетплейсах радиоуправляемые детские самолеты, дальность полета которых составляет 1 километр. Носовую часть этих самолетов обматывают дюральками.
Когда украинский дрон зависает над нашими позициями, этот детский "беспилотник" запускают в небо, и он начинает таранить "украинца". Бьет ему по крыльям. Эта воздушная битва, как правило, заканчивается падением украинского дрона.
Если наш самолетик возвращается "на базу", то наши встречают его приветственными криками», — рассказывает Бобкова.
Однако есть и проблемы: у ВСУ появились новые дроны, крупные. Похожи на украинскую «Бабу-Ягу». Бороться с ним очень тяжело, говорит волонтёр.
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«Дрон по диагонали примерно 1 метр. У него иногда 4 мотора, иногда 6 или 8. Он может нести до 3 килограммов взрывчатки. В силу того, что на нем установлен Старлинк, детище Илона Маска, то с помощью обычного дронового ружья его посадить невозможно.
Кстати, оператор дрона вообще может сидеть в Киеве — управление же осуществляется по Старлинку.
Так вот, чтоб посадить такой дрон, нужно стрелять по нему сразу из трех антидроновых ружей. Тогда его можно снизить до 400 метров, а потом уничтожить с помощью стрелкового оружия», — сообщила Бобкова.
 
Елена БобковаАвдеевкаСВОСпецоперациядроныБПЛАИлон МаскЭксклюзив
 
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