"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев

Конрад Рэнкас: Польских солдат могут послать и на Украину, и на Ближний Восток – но не Варшава это решает

Польский политический аналитик считает, что внешняя политика Варшавы после выборов не изменится, потому что она не была и не является независимой, а определяется приказами из Вашингтона и подражанием Берлину