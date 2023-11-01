"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
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"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев
"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев
Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:50
2023-11-01T04:50
новости
украина
европа
украинские беженцы
венгрия
румыния
запад
пособия
бездомные
беженцы
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Запад уже начал решать проблему украинских беженцев. И здесь Европа пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции и вливания в местное общество тех, кто хочет учиться и работать. Кто не хочет этого делать, тех постепенно вышвырнут под любым предлогом, рассказал политолог.Это становится общеевропейской тенденцией. Не только в Норвегии и Швейцарии – в Чехии также обсуждают подобного рода мероприятия. Поляки также задумались о том, как уменьшить количество беженцев из Украины, отметил Ищенко.Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050638122.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, украинские беженцы, венгрия, румыния, запад, пособия, бездомные, беженцы
Новости, Украина, Европа, украинские беженцы, Венгрия, Румыния, Запад, пособия, бездомные, беженцы

"Умрут под мостом": политолог объяснил, почему Европа вышвыривает на улицу голодных украинцев

04:50 01.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Часть из них успешно ассимилируется в Европе, остальные будут вынуждены вернуться на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Запад уже начал решать проблему украинских беженцев. И здесь Европа пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции и вливания в местное общество тех, кто хочет учиться и работать. Кто не хочет этого делать, тех постепенно вышвырнут под любым предлогом, рассказал политолог.
"Но, когда их выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом – я боюсь, что многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта", - подчеркнул эксперт.
Это становится общеевропейской тенденцией. Не только в Норвегии и Швейцарии – в Чехии также обсуждают подобного рода мероприятия. Поляки также задумались о том, как уменьшить количество беженцев из Украины, отметил Ищенко.
Венгры никогда особенно и не хотели никого впускать. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас будут выдавливать украинских беженцев активнее других стран, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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