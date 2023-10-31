Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭС - 31.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭС
Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭС - 31.10.2023 Украина.ру
Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭС
Официальный Минск всегда выдвигал жёсткие требования и теперь намерен взыскать российскую компенсацию за срыв сроков ввода в эксплуатацию первой белорусской АЭС. Об этом 31 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-31T20:01
2023-10-31T20:10
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Принимая чиновников с докладом о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов, Лукашенко констатировал: "В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить".При этом он, сказано в официальном сообщении, "подчеркнул, что даже какие-то нюансы нужно доводить до ума, и белорусская сторона в этом плане всегда выдвигала жесткие требования"."Росатом" должен это прекрасно понимать. Мы - чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - сказал Лукашенко.Он сообщил также: "Насколько я информирован, основные узлы, в том числе этот "ядерный остров", в порядке. Функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие".Чиновники доложили руководителю республики о готовности БелАЭС и особенно её второго блока. Лукашенко при этом поинтересовался, "достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны".Лукашенко уточнил: "У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы. - Прим. президентской пресс-службы)".АЭС в Островецком районе Гродненской области (Западная Белоруссия) строила российская госкорпорация "Ростатом" с участием белорусских субподрядчиков. Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) должны выдать 2400 МВт. Первый энергоблок запущен в 2020 году, пуск второго отложен из-за претензий официального Минска по установке реактора. Правительство РФ финансирует проект многомиллиардным льготным кредитом ($10 млрд), часть которого ($3 млрд) официальный Минск решил использовать на другие цели.Принимая 25 октября 2020 года Ленинградского губернатора Александра Дрозденко, Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным намерение официального Минска "с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт". При этом он отметил: "Всё, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счёт кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там". По состоянию на октябрь 2023 года строительство не было начато ни в Ленинградской области, ни в другом российском регионе.В апреле 2023 года правительство Белоруссии должно было начать погашать кредит на БелАЭС. В сентябре Госдума согласовала отсрочку по погашению этого российского кредита с 1 апреля 2024 года. При этом погашение кредита будет осуществляться в российских рублях.Против БелАЭС с первых дней реализации проекта выступила Литва, которая не смогла построить замену закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС. При этом Вильнюс не возражает против планов правительства Польши запустить несколько ядерных энергоблоков на севере страны. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении построить ещё одну АЭС на востоке Белоруссии.
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новости, новости белоруссии, белоруссия, лукашенко, росатом, аэс, белорусская аэс, кредит, финансовая помощь, правительство, союзное государство
Новости, Новости Белоруссии, Белоруссия, Лукашенко, Росатом, АЭС, Белорусская АЭС, кредит, финансовая помощь, правительство, Союзное государство

Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭС

20:01 31.10.2023 (обновлено: 20:10 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Официальный Минск всегда выдвигал жёсткие требования и теперь намерен взыскать российскую компенсацию за срыв сроков ввода в эксплуатацию первой белорусской АЭС. Об этом 31 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Принимая чиновников с докладом о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов, Лукашенко констатировал: "В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить".
При этом он, сказано в официальном сообщении, "подчеркнул, что даже какие-то нюансы нужно доводить до ума, и белорусская сторона в этом плане всегда выдвигала жесткие требования".
"Росатом" должен это прекрасно понимать. Мы - чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - сказал Лукашенко.
Он сообщил также: "Насколько я информирован, основные узлы, в том числе этот "ядерный остров", в порядке. Функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие".
Чиновники доложили руководителю республики о готовности БелАЭС и особенно её второго блока. Лукашенко при этом поинтересовался, "достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны".
Лукашенко уточнил: "У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы. - Прим. президентской пресс-службы)".
АЭС в Островецком районе Гродненской области (Западная Белоруссия) строила российская госкорпорация "Ростатом" с участием белорусских субподрядчиков. Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) должны выдать 2400 МВт. Первый энергоблок запущен в 2020 году, пуск второго отложен из-за претензий официального Минска по установке реактора. Правительство РФ финансирует проект многомиллиардным льготным кредитом ($10 млрд), часть которого ($3 млрд) официальный Минск решил использовать на другие цели.
Принимая 25 октября 2020 года Ленинградского губернатора Александра Дрозденко, Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным намерение официального Минска "с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт". При этом он отметил: "Всё, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счёт кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там". По состоянию на октябрь 2023 года строительство не было начато ни в Ленинградской области, ни в другом российском регионе.
В апреле 2023 года правительство Белоруссии должно было начать погашать кредит на БелАЭС. В сентябре Госдума согласовала отсрочку по погашению этого российского кредита с 1 апреля 2024 года. При этом погашение кредита будет осуществляться в российских рублях.
Против БелАЭС с первых дней реализации проекта выступила Литва, которая не смогла построить замену закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС. При этом Вильнюс не возражает против планов правительства Польши запустить несколько ядерных энергоблоков на севере страны. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении построить ещё одну АЭС на востоке Белоруссии.
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