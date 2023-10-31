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В США заявили о безальтернативности зерновой сделки

В США заявили о безальтернативности зерновой сделки - 31.10.2023 Украина.ру

В США заявили о безальтернативности зерновой сделки

Никакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США

2023-10-31T19:06

2023-10-31T19:06

2023-10-31T19:06

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Зерновая сделка — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. В середине июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления соглашения, так как условия сделки в отношении РФ не выполнялись.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, энтони блинкен, зерновая сделка, украина, россия, турция, оон