В США заявили о безальтернативности зерновой сделки - 31.10.2023 Украина.ру
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В США заявили о безальтернативности зерновой сделки
В США заявили о безальтернативности зерновой сделки - 31.10.2023 Украина.ру
В США заявили о безальтернативности зерновой сделки
Никакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США
2023-10-31T19:06
2023-10-31T19:06
новости
энтони блинкен
зерновая сделка
украина
россия
турция
оон
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Зерновая сделка — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. В середине июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления соглашения, так как условия сделки в отношении РФ не выполнялись.
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новости, энтони блинкен, зерновая сделка, украина, россия, турция, оон
Новости, Энтони Блинкен, зерновая сделка, Украина, Россия, Турция, ООН

В США заявили о безальтернативности зерновой сделки

19:06 31.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Никакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - сказал Блинкен.
Зерновая сделка — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. В середине июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления соглашения, так как условия сделки в отношении РФ не выполнялись.
 
НовостиЭнтони Блинкензерновая сделкаУкраинаРоссияТурцияООН
 
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