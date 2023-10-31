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В США заявили о безальтернативности зерновой сделки
В США заявили о безальтернативности зерновой сделки - 31.10.2023 Украина.ру
В США заявили о безальтернативности зерновой сделки
Никакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США
2023-10-31T19:06
2023-10-31T19:06
2023-10-31T19:06
новости
энтони блинкен
зерновая сделка
украина
россия
турция
оон
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Зерновая сделка — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. В середине июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления соглашения, так как условия сделки в отношении РФ не выполнялись.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энтони блинкен, зерновая сделка, украина, россия, турция, оон
Новости, Энтони Блинкен, зерновая сделка, Украина, Россия, Турция, ООН
В США заявили о безальтернативности зерновой сделки
Никакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - сказал Блинкен.
Зерновая сделка — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. В середине июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления соглашения, так как условия сделки в отношении РФ не выполнялись.