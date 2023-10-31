https://ukraina.ru/20231031/1050651799.html

УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ

УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ - 31.10.2023 Украина.ру

УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ

Видеозапись сделана в ходе собрания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)

2023-10-31T17:18

2023-10-31T17:18

2023-10-31T17:19

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Черновицко-Буковинская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) показала видео, которое доказывает, что в захвате храмов УПЦ на Украине напрямую участвуют сотрудники СБУ. Видео опубликовано в телеграм-канале епархии 31 октября.Запись сделана в ходе собрания неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в населенном пункте Бережонка. Председатель собрания озвучивает инструкции, которые ему предоставляют сотрудники СБУ.Ранее Союз православных журналистов сообщил, что храм Святой Троицы УПЦ в городе Ирпень раскольники перевели в ПЦУ, несмотря на то, что прихожане проголосовали против этого.

https://ukraina.ru/20231025/1050476078.html

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новости, упц, пцу, сбу, захват, храм