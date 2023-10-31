УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ - 31.10.2023 Украина.ру
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УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ
УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ - 31.10.2023 Украина.ру
УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ
Видеозапись сделана в ходе собрания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)
2023-10-31T17:18
2023-10-31T17:19
новости
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Черновицко-Буковинская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) показала видео, которое доказывает, что в захвате храмов УПЦ на Украине напрямую участвуют сотрудники СБУ. Видео опубликовано в телеграм-канале епархии 31 октября.Запись сделана в ходе собрания неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в населенном пункте Бережонка. Председатель собрания озвучивает инструкции, которые ему предоставляют сотрудники СБУ.Ранее Союз православных журналистов сообщил, что храм Святой Троицы УПЦ в городе Ирпень раскольники перевели в ПЦУ, несмотря на то, что прихожане проголосовали против этого.
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новости, упц, пцу, сбу, захват, храм
Новости, УПЦ, ПЦУ, СБУ, захват, храм

УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУ

17:18 31.10.2023 (обновлено: 17:19 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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Видеозапись сделана в ходе собрания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)
Черновицко-Буковинская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) показала видео, которое доказывает, что в захвате храмов УПЦ на Украине напрямую участвуют сотрудники СБУ. Видео опубликовано в телеграм-канале епархии 31 октября.
Запись сделана в ходе собрания неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в населенном пункте Бережонка. Председатель собрания озвучивает инструкции, которые ему предоставляют сотрудники СБУ.
"Вы хотели после голосования идти открывать церковь, но Служба безопасности Украины сказала, что нет. Когда будут сделаны документы, они пойдут впереди нас, мы идем сзади и открываем церковь", - рассказал он.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что храм Святой Троицы УПЦ в городе Ирпень раскольники перевели в ПЦУ, несмотря на то, что прихожане проголосовали против этого.
25 октября, 14:27Культура
"Церковь уничтожают ради этого?" Какова связь между атакой на УПЦ и похищенным золотом в МадридеВ среду, 25 октября, полиция Мадрида изъяла драгоценности, "имеющие большую историческую ценность" у троих испанцев и двух украинцев. По данным Нацполиции Испании, общая стоимость 11 украшений – около 60 миллионов евро
 
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