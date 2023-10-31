https://ukraina.ru/20231031/1050650855.html

"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане

"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане - 31.10.2023 Украина.ру

"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру назвал неявные, но важные причины развязывания войны на Ближнем Востоке, а также рассказал об украинском следе в ситуации в Дагестане

2023-10-31T16:43

2023-10-31T16:43

2023-10-31T16:43

алексей мухин

ближний восток

израиль

палестина

сша

дагестан

украина

россия

сво

европа

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00:38 - Была ли атака ХАМАС на Израиль заказной? 05:30 – Предполагала ли война на Ближнем Востоке краткосрочный характер; 06:39 - Приоритеты США и судьба Украины; 08:01 - След ЦИПсО в недавних беспорядках в Дагестане; 13:12 - Хэллоуин: как западные праздники стали модой в РФ? 14:57 - День народного единства: какое значение он приобретает в наше время?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей мухин, ближний восток, израиль, палестина, сша, дагестан, украина, россия, сво, европа, праздники, видео