https://ukraina.ru/20231031/1050650855.html
"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане
"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане - 31.10.2023 Украина.ру
"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру назвал неявные, но важные причины развязывания войны на Ближнем Востоке, а также рассказал об украинском следе в ситуации в Дагестане
2023-10-31T16:43
2023-10-31T16:43
2023-10-31T16:43
алексей мухин
ближний восток
израиль
палестина
сша
дагестан
украина
россия
сво
европа
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00:38 - Была ли атака ХАМАС на Израиль заказной? 05:30 – Предполагала ли война на Ближнем Востоке краткосрочный характер; 06:39 - Приоритеты США и судьба Украины; 08:01 - След ЦИПсО в недавних беспорядках в Дагестане; 13:12 - Хэллоуин: как западные праздники стали модой в РФ? 14:57 - День народного единства: какое значение он приобретает в наше время?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, ближний восток, израиль, палестина, сша, дагестан, украина, россия, сво, европа, праздники, видео
Алексей Мухин, Ближний Восток, Израиль, Палестина, США, Дагестан, Украина, Россия, СВО, Европа, праздники
"Не полыхнуть не могло": Мухин рассказал о сетке спящей агентуры СБУ в Дагестане
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру назвал неявные, но важные причины развязывания войны на Ближнем Востоке, а также рассказал об украинском следе в ситуации в Дагестане
00:38 - Была ли атака ХАМАС на Израиль заказной?
05:30 – Предполагала ли война на Ближнем Востоке краткосрочный характер;
06:39 - Приоритеты США и судьба Украины;
08:01 - След ЦИПсО в недавних беспорядках в Дагестане;
13:12 - Хэллоуин: как западные праздники стали модой в РФ?
14:57 - День народного единства: какое значение он приобретает в наше время?