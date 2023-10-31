Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор
ВСУ обстреляли Курскую области и оставили 300 человек без воды, сообщил 31 октября губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
Кореневский район Курской области обстрелян со стороны Украины.
Губернатор региона сообщил, что, пострадавших нет.
"Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", - уточнил Старовойт.
Позднее глава региона сообщил об обстреле села Дарьино Суджанского района. В результате обстрела никто не пострадал.
"На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений", добавил Старовойт.
Кореневский район — один из приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.