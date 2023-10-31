Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор - 31.10.2023 Украина.ру
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Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор
Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор - 31.10.2023 Украина.ру
Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор
ВСУ обстреляли Курскую области и оставили 300 человек без воды, сообщил 31 октября губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-10-31T14:25
2023-10-31T14:25
новости
россия
курская область
роман старовойт
обстрелы
всу
вода
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Кореневский район Курской области обстрелян со стороны Украины.Губернатор региона сообщил, что, пострадавших нет.Позднее глава региона сообщил об обстреле села Дарьино Суджанского района. В результате обстрела никто не пострадал. "На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений", добавил Старовойт.Кореневский район — один из приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.
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новости, россия, курская область, роман старовойт, обстрелы, всу, вода
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, обстрелы, ВСУ, вода

Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор

14:25 31.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ВСУ обстреляли Курскую области и оставили 300 человек без воды, сообщил 31 октября губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
Кореневский район Курской области обстрелян со стороны Украины.
Губернатор региона сообщил, что, пострадавших нет.
"Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", - уточнил Старовойт.
Позднее глава региона сообщил об обстреле села Дарьино Суджанского района. В результате обстрела никто не пострадал.
"На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений", добавил Старовойт.
Кореневский район — один из приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.
Святой Николай - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 13:27
ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской областиВСУ 31 октября обстреляли храм Николая Чудотворца в поселке Белая Березка в Брянской области, сообщил телеграм-канал Readovka
 
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