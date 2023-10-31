https://ukraina.ru/20231031/1050643212.html

Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор

Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор - 31.10.2023 Украина.ру

Сотни человек остались без воды: ВСУ обстреляли Курскую область - губернатор

ВСУ обстреляли Курскую области и оставили 300 человек без воды, сообщил 31 октября губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2023-10-31T14:25

2023-10-31T14:25

2023-10-31T14:25

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Кореневский район Курской области обстрелян со стороны Украины.Губернатор региона сообщил, что, пострадавших нет.Позднее глава региона сообщил об обстреле села Дарьино Суджанского района. В результате обстрела никто не пострадал. "На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений", добавил Старовойт.Кореневский район — один из приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20231031/1050640243.html

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новости, россия, курская область, роман старовойт, обстрелы, всу, вода