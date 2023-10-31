https://ukraina.ru/20231031/1050639163.html
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США - 31.10.2023 Украина.ру
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США
Европейские политики отправляются в турне по США, чтобы убедить американцев продолжать поддержку Украины, сообщили 30 октября журналисты Politico
2023-10-31T13:08
2023-10-31T13:08
2023-10-31T13:08
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Европейские дипломаты хотят показать, что деньги для Украины - это хороший бизнес для американцев, пишет Politico.Журналисты пишут, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.Ландсбергис сообщил, что уже есть план поездки в отдельные американские штаты. Запланированы встречи с компаниями, которые продают оборудование."Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле была потрачена в США”, - добавил он.По данным издания, в турне отправятся страны Прибалтики и другие, которые имеют тесные связи с Украины и высказываются за оказание постоянной поддержки.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что глава МИД страны уже побывал в Арканзасе, где пообщался с американцами, пишет Politico.В Вашингтоне опасаются, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ президент США Джо Байден изменил свое отношение к украинскому конфликту, утверждая, что большая часть расходов на Украину на самом деле остается дома — создание рабочих мест и поддержка бизнеса.
https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, ес, прибалтика, зарубежье, украина, деньги, помощь
Новости, США, Европа, ЕС, Прибалтика, Зарубежье, Украина, деньги, помощь
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США
Европейские политики отправляются в турне по США, чтобы убедить американцев продолжать поддержку Украины, сообщили 30 октября журналисты Politico
Европейские дипломаты хотят показать, что деньги для Украины - это хороший бизнес для американцев, пишет
Politico.
Журналисты пишут, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.
“Нам нужно найти способы достучаться до [общественности] по обе стороны Атлантики — не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Politico.
Ландсбергис сообщил, что уже есть план поездки в отдельные американские штаты. Запланированы встречи с компаниями, которые продают оборудование.
"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле была потрачена в США”, - добавил он.
По данным издания, в турне отправятся страны Прибалтики и другие, которые имеют тесные связи с Украины и высказываются за оказание постоянной поддержки.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что глава МИД страны уже побывал в Арканзасе, где пообщался с американцами, пишет Politico.
В Вашингтоне опасаются, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ президент США Джо Байден изменил свое отношение к украинскому конфликту, утверждая, что большая часть расходов на Украину на самом деле остается дома — создание рабочих мест и поддержка бизнеса.