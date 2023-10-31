https://ukraina.ru/20231031/1050639163.html

"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США

"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США - 31.10.2023 Украина.ру

"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США

Европейские политики отправляются в турне по США, чтобы убедить американцев продолжать поддержку Украины, сообщили 30 октября журналисты Politico

2023-10-31T13:08

2023-10-31T13:08

2023-10-31T13:08

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Европейские дипломаты хотят показать, что деньги для Украины - это хороший бизнес для американцев, пишет Politico.Журналисты пишут, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.Ландсбергис сообщил, что уже есть план поездки в отдельные американские штаты. Запланированы встречи с компаниями, которые продают оборудование."Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле была потрачена в США”, - добавил он.По данным издания, в турне отправятся страны Прибалтики и другие, которые имеют тесные связи с Украины и высказываются за оказание постоянной поддержки.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что глава МИД страны уже побывал в Арканзасе, где пообщался с американцами, пишет Politico.В Вашингтоне опасаются, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ президент США Джо Байден изменил свое отношение к украинскому конфликту, утверждая, что большая часть расходов на Украину на самом деле остается дома — создание рабочих мест и поддержка бизнеса.

https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html

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