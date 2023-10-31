"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США - 31.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231031/1050639163.html
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США - 31.10.2023 Украина.ру
"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США
Европейские политики отправляются в турне по США, чтобы убедить американцев продолжать поддержку Украины, сообщили 30 октября журналисты Politico
2023-10-31T13:08
2023-10-31T13:08
новости
сша
европа
ес
прибалтика
зарубежье
украина
деньги
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
Европейские дипломаты хотят показать, что деньги для Украины - это хороший бизнес для американцев, пишет Politico.Журналисты пишут, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.Ландсбергис сообщил, что уже есть план поездки в отдельные американские штаты. Запланированы встречи с компаниями, которые продают оборудование."Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле была потрачена в США”, - добавил он.По данным издания, в турне отправятся страны Прибалтики и другие, которые имеют тесные связи с Украины и высказываются за оказание постоянной поддержки.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что глава МИД страны уже побывал в Арканзасе, где пообщался с американцами, пишет Politico.В Вашингтоне опасаются, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ президент США Джо Байден изменил свое отношение к украинскому конфликту, утверждая, что большая часть расходов на Украину на самом деле остается дома — создание рабочих мест и поддержка бизнеса.
https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, ес, прибалтика, зарубежье, украина, деньги, помощь
Новости, США, Европа, ЕС, Прибалтика, Зарубежье, Украина, деньги, помощь

"Деньги для Украины - это хороший бизнес": Европейцы отправляются в турне по США

13:08 31.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Европейские политики отправляются в турне по США, чтобы убедить американцев продолжать поддержку Украины, сообщили 30 октября журналисты Politico
Европейские дипломаты хотят показать, что деньги для Украины - это хороший бизнес для американцев, пишет Politico.
Журналисты пишут, что европейские политики намерены совершить турне по США, чтобы усилить поддержку Украины. Это делается в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии к Вашингтону сократить поток помощи, военной техники и финансовых средств в Киев.
“Нам нужно найти способы достучаться до [общественности] по обе стороны Атлантики — не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Politico.
Ландсбергис сообщил, что уже есть план поездки в отдельные американские штаты. Запланированы встречи с компаниями, которые продают оборудование.
"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, на самом деле была потрачена в США”, - добавил он.
По данным издания, в турне отправятся страны Прибалтики и другие, которые имеют тесные связи с Украины и высказываются за оказание постоянной поддержки.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что глава МИД страны уже побывал в Арканзасе, где пообщался с американцами, пишет Politico.
В Вашингтоне опасаются, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ президент США Джо Байден изменил свое отношение к украинскому конфликту, утверждая, что большая часть расходов на Украину на самом деле остается дома — создание рабочих мест и поддержка бизнеса.
Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 17:33
"План США по Украине провалился, Байдену пора звонить Путину". Мирный план по Украине от Джеффри Сакса Украинский кризис и так стал в тягость многим западным странам, а с обострением на Ближнем Востоке – тем более. На минувшей неделе известный американский экономист Джеффри Сакс представил своё видение, как положить конец этой истории
 
НовостиСШАЕвропаЕСПрибалтикаЗарубежьеУкраинаденьгипомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния