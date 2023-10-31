Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине
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© Открытые источники
Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, сообщил 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Игорь Кириллов отметил, что Вашингтону пришлось ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украина с целью для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны. В связи этим часть незавершенных проектов перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
"Вместе с тем, Соединенные Штаты сохраняют повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории. Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби. Более того, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта", – говорит начальник войск РХБЗ.
В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций. В числе других задач – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.