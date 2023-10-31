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Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине

Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине - 31.10.2023 Украина.ру

Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине

Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, сообщил 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2023-10-31T12:26

2023-10-31T12:26

2023-10-31T12:26

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Игорь Кириллов отметил, что Вашингтону пришлось ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украина с целью для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны. В связи этим часть незавершенных проектов перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций. В числе других задач – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.

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