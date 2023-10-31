Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине
Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине
Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, сообщил 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2023-10-31T12:26
2023-10-31T12:26
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Игорь Кириллов отметил, что Вашингтону пришлось ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украина с целью для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны. В связи этим часть незавершенных проектов перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций. В числе других задач – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.
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новости, новости украины, сша, биолаборатории, минобороны рф
Новости, Новости Украины, США, биолаборатории, Минобороны РФ

Минобороны РФ: США намерены возобновить работу биолабораторий на Украине

12:26 31.10.2023
 
© Открытые источникиБиолаборатория
Биолаборатория
© Открытые источники
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Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, сообщил 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Игорь Кириллов отметил, что Вашингтону пришлось ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украина с целью для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны. В связи этим часть незавершенных проектов перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
"Вместе с тем, Соединенные Штаты сохраняют повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории. Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби. Более того, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта", – говорит начальник войск РХБЗ.
В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций. В числе других задач – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. Украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.
Пентагон
17 августа, 18:33
Посольство РФ: США строят биолаборатории у границ РоссииСША строят биолаборатории по периметру границ России, чтобы создавать искусственные очаги инфекций. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном 17 августа
 
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