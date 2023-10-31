Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - 31.10.2023 Украина.ру
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Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - 31.10.2023 Украина.ру
Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в двух районах Крыма 31 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале
2023-10-31T09:59
2023-10-31T10:00
новости
россия
крым
разминирование
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"Сегодня, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район с 13:00 до 15:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он.Жителей Крыма и Севастополя регулярно предупреждают о специальных мероприятиях, сопровождаемых громкими звуками. Такими, как уничтожение взрывоопасных предметов, противодиверсионные учения или мероприятия Черноморского флота, в ходе которых применяются "громкие" реактивные бомбомёты, и других.
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новости, россия, крым, разминирование
Новости, Россия, Крым, разминирование

Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

09:59 31.10.2023 (обновлено: 10:00 31.10.2023)
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в двух районах Крыма 31 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район с 13:00 до 15:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он.
Жителей Крыма и Севастополя регулярно предупреждают о специальных мероприятиях, сопровождаемых громкими звуками. Такими, как уничтожение взрывоопасных предметов, противодиверсионные учения или мероприятия Черноморского флота, в ходе которых применяются "громкие" реактивные бомбомёты, и других.
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