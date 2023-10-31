https://ukraina.ru/20231031/1050629633.html
Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон
Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон - 31.10.2023 Украина.ру
Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон
Министерство обороны США заключило с крупнейшим оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin контракт в размере почти один миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Это следует из опубликованной отчётности Пентагона
2023-10-31T06:46
2023-10-31T06:46
2023-10-31T06:47
новости
сша
пентагон
впк
ядерное оружие
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101054/02/1010540227_39:0:581:305_1920x0_80_0_0_d5e29ae265af03400a4b80c6b8f3d700.jpg
"Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, проектирование и производство для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - говорится в документе.Обязательства по контракту должны быть исполнены до 20 октября 2039 года.Как сообщалось ранее, доходы крупных оборонных подрядчиков США, таких, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие, растут на заказах Белого дома для Украины.
https://ukraina.ru/20231027/1050548141.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101054/02/1010540227_107:0:514:305_1920x0_80_0_0_232de422f5466561b9e229c19426c91c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, впк, ядерное оружие, ракеты
Новости, США, Пентагон, ВПК, Ядерное оружие, ракеты
Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон
06:46 31.10.2023 (обновлено: 06:47 31.10.2023)
Министерство обороны США заключило с крупнейшим оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin контракт в размере почти один миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Это следует из опубликованной отчётности Пентагона
"Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, проектирование и производство для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - говорится в документе.
Обязательства по контракту должны быть исполнены до 20 октября 2039 года.
Как сообщалось ранее, доходы крупных оборонных подрядчиков США, таких, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие, растут на заказах Белого дома для Украины.