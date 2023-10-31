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Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон

Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон - 31.10.2023 Украина.ру

Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - Пентагон

Министерство обороны США заключило с крупнейшим оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin контракт в размере почти один миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Это следует из опубликованной отчётности Пентагона

2023-10-31T06:46

2023-10-31T06:46

2023-10-31T06:47

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"Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, проектирование и производство для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - говорится в документе.Обязательства по контракту должны быть исполнены до 20 октября 2039 года.Как сообщалось ранее, доходы крупных оборонных подрядчиков США, таких, как Lockheed Martin, General Dynamics, RTX и другие, растут на заказах Белого дома для Украины.

https://ukraina.ru/20231027/1050548141.html

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новости, сша, пентагон, впк, ядерное оружие, ракеты