Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США - 31.10.2023 Украина.ру
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Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США
Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США - 31.10.2023 Украина.ру
Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США
Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, говорят на русском языке и не чувствуют себя частью Украины. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил в социальной сети Х (бывшей Twitter)
2023-10-31T03:36
2023-10-31T03:37
новости
сша
украина
россия
кандидаты в президенты
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По словам Рамасвами, то, что “Путин плохой”, не означает, что Украина хорошая, поскольку она "запретила 11 оппозиционных партий и объединила все телеканалы в одну государственную телекомпанию"."Большинство оккупированных [Россией] регионов Донбасса русскоязычные и не голосовали на украинских парламентских выборах уже почти десять лет", - написал Рамасвами.Ранее кандидат в американские президенты назвал военный конфликт на Украине противостоянием, участие в котором "никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас (США) к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией".Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были приняты в состав России по итогам референдумов 23-27 сентября 2022 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после госпереворота на Украине. На всех референдумах за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство населения.
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новости, сша, украина, россия, кандидаты в президенты
Новости, США, Украина, Россия, кандидаты в президенты

Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США

03:36 31.10.2023 (обновлено: 03:37 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, говорят на русском языке и не чувствуют себя частью Украины. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил в социальной сети Х (бывшей Twitter)
По словам Рамасвами, то, что “Путин плохой”, не означает, что Украина хорошая, поскольку она "запретила 11 оппозиционных партий и объединила все телеканалы в одну государственную телекомпанию".
"Большинство оккупированных [Россией] регионов Донбасса русскоязычные и не голосовали на украинских парламентских выборах уже почти десять лет", - написал Рамасвами.
Ранее кандидат в американские президенты назвал военный конфликт на Украине противостоянием, участие в котором "никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас (США) к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией".
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были приняты в состав России по итогам референдумов 23-27 сентября 2022 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после госпереворота на Украине. На всех референдумах за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство населения.
 
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