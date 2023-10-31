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Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США

Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США - 31.10.2023 Украина.ру

Жители новых регионов России не чувствуют себя украинцами - кандидат в президенты США

Жители бывших украинских регионов, присоединившихся к России в 2022 году, говорят на русском языке и не чувствуют себя частью Украины. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил в социальной сети Х (бывшей Twitter)

2023-10-31T03:36

2023-10-31T03:36

2023-10-31T03:37

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По словам Рамасвами, то, что “Путин плохой”, не означает, что Украина хорошая, поскольку она "запретила 11 оппозиционных партий и объединила все телеканалы в одну государственную телекомпанию"."Большинство оккупированных [Россией] регионов Донбасса русскоязычные и не голосовали на украинских парламентских выборах уже почти десять лет", - написал Рамасвами.Ранее кандидат в американские президенты назвал военный конфликт на Украине противостоянием, участие в котором "никак не способствует продвижению американских интересов, а, напротив, приближает нас (США) к третьей мировой войне, подталкивает нас к крупному конфликту с Россией".Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были приняты в состав России по итогам референдумов 23-27 сентября 2022 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого на полуострове после госпереворота на Украине. На всех референдумах за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство населения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, кандидаты в президенты