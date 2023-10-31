Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов - 31.10.2023 Украина.ру
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Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов
Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов - 31.10.2023 Украина.ру
Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов
Украинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"
2023-10-31T01:58
2023-10-31T01:59
новости
украина
электроэнергия
отключение электричества
сво
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Перебои с электричеством связаны с нехваткой генерации. По словам Нагорняка, сегодня украинцев "спасают солнечные панели", но как только погода испортится, ситуация может измениться. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что общий долг за электроэнергию в стране превысил отметку в 60 миллиардов гривен (более $1,6 млрд или 156 млрд руб.). Еще в начале августа Кудрицкий отмечал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Он уточнил, что сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, так как разрушено от трети до половины энергосистемы страны.
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новости, украина, электроэнергия, отключение электричества, сво
Новости, Украина, электроэнергия, отключение электричества, СВО

Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов

01:58 31.10.2023 (обновлено: 01:59 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"
"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре", – сказал он.
Перебои с электричеством связаны с нехваткой генерации. По словам Нагорняка, сегодня украинцев "спасают солнечные панели", но как только погода испортится, ситуация может измениться.
Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что общий долг за электроэнергию в стране превысил отметку в 60 миллиардов гривен (более $1,6 млрд или 156 млрд руб.).
Еще в начале августа Кудрицкий отмечал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Он уточнил, что сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, так как разрушено от трети до половины энергосистемы страны.
 
НовостиУкраинаэлектроэнергияотключение электричестваСВО
 
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