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Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов

Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов - 31.10.2023 Украина.ру

Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов

Украинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"

2023-10-31T01:58

2023-10-31T01:58

2023-10-31T01:59

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Перебои с электричеством связаны с нехваткой генерации. По словам Нагорняка, сегодня украинцев "спасают солнечные панели", но как только погода испортится, ситуация может измениться. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что общий долг за электроэнергию в стране превысил отметку в 60 миллиардов гривен (более $1,6 млрд или 156 млрд руб.). Еще в начале августа Кудрицкий отмечал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Он уточнил, что сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, так как разрушено от трети до половины энергосистемы страны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, электроэнергия, отключение электричества, сво