https://ukraina.ru/20231030/1050620615.html

Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg

Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg - 30.10.2023 Украина.ру

Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg

Издание проанализировало перспективы реализации так называемого мирного плана Владимира Зеленского

2023-10-30T17:56

2023-10-30T17:56

2023-10-30T17:56

новости

"формула мира"

мальта

саммит

владимир зеленский

украина

израиль

хамас

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Решающее значение для реализации так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского имеют страны Глобального Юга, говорится в статье, опубликованной 30 октября на страницах издания Bloomberg.Однако, судя по итогам третьей международной конференции, которая 28 и 29 октября прошла на Мальте, участники разделились по вопросу реакции на палестинско-израильский конфликт.Незадолго до проведения конференции, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе часами согласовывали формулировку совместного заявления, но впоследствии изо всех сил пытались преодолеть разногласия, напоминает издание. Эти разногласия продемонстрировала и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, призывающая к гуманитарному перемирию. Некоторые страны, включая Францию и Испанию, проголосовали "за", другие, такие как Германия и Италия, воздержались, в то время как группа стран, в которой оказались Хорватия и Чехия, проголосовала "против", вместе с США.Также издание подчеркивает, что, несмотря на большое количество участников встречи на Мальте, конференция была омрачена отсутствием Китая, который направил делегата только на последнее мероприятие.Когда речь идет о плане Зеленского по достижению мира на Украине, страны не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом процессе. Источники издания, присутствующие на встрече, которые разговаривали с изданием на условиях анонимности, отметили, что некоторые страны Глобального Юга считают, что Москва должна оказаться за столом переговоров раньше или позже."Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - отмечается в статье.Есть и те, кто считает дебаты бесполезным, потому, что время любых потенциальных мирных переговоров, скорее всего, будет зависеть от других факторов, таких как избирательная кампания в США, подчеркивает Bloomberg.На мальтийском саммите по проблемам Украины приняло участие более полусотни стран из всего мира. В ходе саммита им снова был представлен "мирный план" Зеленского.Этот план предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.

https://ukraina.ru/20231030/1050601914.html

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новости, "формула мира", мальта, саммит, владимир зеленский, украина, израиль, хамас