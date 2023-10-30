Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050620615.html
Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg
Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg - 30.10.2023 Украина.ру
Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg
Издание проанализировало перспективы реализации так называемого мирного плана Владимира Зеленского
2023-10-30T17:56
2023-10-30T17:56
новости
"формула мира"
мальта
саммит
владимир зеленский
украина
израиль
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg
Решающее значение для реализации так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского имеют страны Глобального Юга, говорится в статье, опубликованной 30 октября на страницах издания Bloomberg.Однако, судя по итогам третьей международной конференции, которая 28 и 29 октября прошла на Мальте, участники разделились по вопросу реакции на палестинско-израильский конфликт.Незадолго до проведения конференции, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе часами согласовывали формулировку совместного заявления, но впоследствии изо всех сил пытались преодолеть разногласия, напоминает издание. Эти разногласия продемонстрировала и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, призывающая к гуманитарному перемирию. Некоторые страны, включая Францию и Испанию, проголосовали "за", другие, такие как Германия и Италия, воздержались, в то время как группа стран, в которой оказались Хорватия и Чехия, проголосовала "против", вместе с США.Также издание подчеркивает, что, несмотря на большое количество участников встречи на Мальте, конференция была омрачена отсутствием Китая, который направил делегата только на последнее мероприятие.Когда речь идет о плане Зеленского по достижению мира на Украине, страны не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом процессе. Источники издания, присутствующие на встрече, которые разговаривали с изданием на условиях анонимности, отметили, что некоторые страны Глобального Юга считают, что Москва должна оказаться за столом переговоров раньше или позже."Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - отмечается в статье.Есть и те, кто считает дебаты бесполезным, потому, что время любых потенциальных мирных переговоров, скорее всего, будет зависеть от других факторов, таких как избирательная кампания в США, подчеркивает Bloomberg.На мальтийском саммите по проблемам Украины приняло участие более полусотни стран из всего мира. В ходе саммита им снова был представлен "мирный план" Зеленского.Этот план предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.
https://ukraina.ru/20231030/1050601914.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fa7add3471d31c6a573a358d830ff0e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, "формула мира", мальта, саммит, владимир зеленский, украина, израиль, хамас
Новости, "формула мира", Мальта, саммит, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, ХАМАС

Страны Глобального Юга разделила война на Ближнем Востоке, и это скажется на Украине - Bloomberg

17:56 30.10.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Издание проанализировало перспективы реализации так называемого мирного плана Владимира Зеленского
Решающее значение для реализации так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского имеют страны Глобального Юга, говорится в статье, опубликованной 30 октября на страницах издания Bloomberg.
Однако, судя по итогам третьей международной конференции, которая 28 и 29 октября прошла на Мальте, участники разделились по вопросу реакции на палестинско-израильский конфликт.
Незадолго до проведения конференции, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе часами согласовывали формулировку совместного заявления, но впоследствии изо всех сил пытались преодолеть разногласия, напоминает издание. Эти разногласия продемонстрировала и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, призывающая к гуманитарному перемирию. Некоторые страны, включая Францию и Испанию, проголосовали "за", другие, такие как Германия и Италия, воздержались, в то время как группа стран, в которой оказались Хорватия и Чехия, проголосовала "против", вместе с США.
Также издание подчеркивает, что, несмотря на большое количество участников встречи на Мальте, конференция была омрачена отсутствием Китая, который направил делегата только на последнее мероприятие.
Когда речь идет о плане Зеленского по достижению мира на Украине, страны не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом процессе. Источники издания, присутствующие на встрече, которые разговаривали с изданием на условиях анонимности, отметили, что некоторые страны Глобального Юга считают, что Москва должна оказаться за столом переговоров раньше или позже.
"Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - отмечается в статье.
Есть и те, кто считает дебаты бесполезным, потому, что время любых потенциальных мирных переговоров, скорее всего, будет зависеть от других факторов, таких как избирательная кампания в США, подчеркивает Bloomberg.
На мальтийском саммите по проблемам Украины приняло участие более полусотни стран из всего мира. В ходе саммита им снова был представлен "мирный план" Зеленского.
Этот план предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.
Гайдаровский форум - 2014. Первый день - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 12:33
Американский экономист Сакс вывел формулу мира для УкраиныДля достижения мира между Россией и США необходимо отказаться от расширения НАТО на восток, признать новые регионы РФ, а также восстановить все культурные и торговые связи между Россией и Западом, считает американский экономист Джеффри Сакс
 
Новости"формула мира"МальтасаммитВладимир ЗеленскийУкраинаИзраильХАМАС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
13:00Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
Лента новостейМолния