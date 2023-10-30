https://ukraina.ru/20231030/1050620391.html

Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка

Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка - 30.10.2023 Украина.ру

Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка

Под Авдеевкой в последние дни установилась хорошая погода – ясная и сухая: в воскресенье было 22 градуса тепла, в понедельник – 17 градусов. Это позволило возобновить полёты БПЛА, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, что в свою очередь вновь привело в движение весь фронт

2023-10-30T18:09

2023-10-30T18:09

2023-10-30T18:09

эксклюзив

авдеевка

донецк

бпла

александр "варяг" матюшин

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Между северным флангом российских войск, которые стремятся окружить Авдеевку, и южным, – уже менее 7 километров.Правда, ВСУ смогли перекинуть на авдеевский фронт подкрепления и теперь их группировка составляет около 35 тысяч человек. Резервы были переброшены из-под Чернигова, Купянска и с запорожского фронта.Как рассказал интернет-изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, постоянно бывающий на авдеевском фронте, в эти дни у подразделений МО РФ есть успехи."Прежде всего, наши, продвигающиеся с юга, н.п. Водяное, в направлении Северного и Тоненького, взяли район Авдеевского карьера. Это искусственный пруд, раньше он был излюбленным местом отдыха дончан и авдеевцев. Берег в том районе когда-то был уставлен беседками и мангалами. Значение контроля за этой территорией – в следующем: на отбитом нами карьере находились ближайшие артиллерийские позиции украинцев, бьющие по Донецку.Теперь надо ждать нашего штурма Северного и Тоненького. Если они будут взяты, то тогда уже спокойно можно обычными минометами добивать до Ласточкино, через которое украинцы от Орловки перебрасывают в Авдеевку подкрепления. Это единственный путь, который связывает город с украинским "материком". Северное от Ласточкино и Орловки находится на расстоянии буквально 1 километра.За Орловкой на север идут водоемы, потом Семеновка, затем Бердычи. Если все возьмем, то Авдеевка будет в полном окружении".С севера на юг российские подразделения наступают по двум направлениям: одно – на Новокалиново, второе – вдоль железной дороги навстречу южной группировке российской армии."ВСУ не оставляют попыток отбить у нас обратно террикон, который находится на север от Авдеевского коксохима. Но это бесполезно, к тому же наши взяли посадку к югу от террикона и приблизились к коксохиму.Пока российские подразделения на терриконе только укрепляются. Поэтому террикон используется пока как наблюдательный пункт. Наша артиллерия с него по украинцам не бьет.Но российская артиллерия своей работы не прекращает. Бьем по Коксохиму, по Бердычам, по Степному (Степовому), по Ласточкино, Орловке, Тоненькому и Первомайскому. Авиация работает по коксохиму", – рассказывает Матюшин.По его данным, в городе еще остается мирное население – примерно 1,5 тысячи жителей. Это драматическая информация, учитывая, что, по прогнозам российских военных, Авдеевка в плане масштаба разрушений может стать вторым Бахмутом/Артемовском."Переход Авдеевки и прилегающих территорий поможет частично решить проблему обстрелов Донецка, но чтобы они были окончательно решены, надо, чтобы мы взяли не только Марьинку на западе от Донецка, но и Красногоровку, Карловку вместе с Курахово.Тогда украинская ствольная артиллерия и РСЗО (кроме Хаймарса) до столицы ДНР доставать не будут.К тому же, учитывая то, что Курахово – это крупный логистический центр ВСУ, через который идет снабжение украинской группировки под Угледаром, его взятие ускорит падение последнего", – не сомневается Матюшин.

https://ukraina.ru/20231026/1050516010.html

https://ukraina.ru/20231025/1050476733.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, донецк, бпла, александр "варяг" матюшин