Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский - 30.10.2023 Украина.ру
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Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский - 30.10.2023 Украина.ру
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский
Независимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"
2023-10-30T17:18
2023-10-30T17:18
видео
олег ясинский
пропаганда
махачкала
дагестан
аэропорт
ципсо
россия
украина
хамас
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В студии Украина.ру обсуждаем с Олегом западную информационную борьбу, беспорядки в Дагестане и противоборство на Ближнем Востоке:0:43 - The New York Times о "противодействии российской пропаганде";3:40 – Методы западной информационной борьбы; 6:16 – Беспорядки в Дагестане и работа ЦИПСО;11:29 – Действия властей по ликвидации последствий беспорядков;13:34 – Информационное противоборство на Ближнем Востоке;16:56 – Игнорирование резолюций ООН;19:11 – Путь прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
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видео, олег ясинский, пропаганда, махачкала, дагестан, аэропорт, ципсо, россия, украина, хамас, сша, оон, видео
Видео, Олег Ясинский, пропаганда, Махачкала, Дагестан, аэропорт, ЦИПсО, Россия, Украина, ХАМАС, США, ООН

Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский

17:18 30.10.2023
 
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Независимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"
В студии Украина.ру обсуждаем с Олегом западную информационную борьбу, беспорядки в Дагестане и противоборство на Ближнем Востоке:
0:43 - The New York Times о "противодействии российской пропаганде";
3:40 – Методы западной информационной борьбы; 6:16 – Беспорядки в Дагестане и работа ЦИПСО;
11:29 – Действия властей по ликвидации последствий беспорядков;
13:34 – Информационное противоборство на Ближнем Востоке;
16:56 – Игнорирование резолюций ООН;
19:11 – Путь прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
 
ВидеоОлег ЯсинскийпропагандаМахачкалаДагестанаэропортЦИПсОРоссияУкраинаХАМАССШАООН
 
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