https://ukraina.ru/20231030/1050618451.html
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский - 30.10.2023 Украина.ру
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский
Независимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"
2023-10-30T17:18
2023-10-30T17:18
2023-10-30T17:18
видео
олег ясинский
пропаганда
махачкала
дагестан
аэропорт
ципсо
россия
украина
хамас
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В студии Украина.ру обсуждаем с Олегом западную информационную борьбу, беспорядки в Дагестане и противоборство на Ближнем Востоке:0:43 - The New York Times о "противодействии российской пропаганде";3:40 – Методы западной информационной борьбы; 6:16 – Беспорядки в Дагестане и работа ЦИПСО;11:29 – Действия властей по ликвидации последствий беспорядков;13:34 – Информационное противоборство на Ближнем Востоке;16:56 – Игнорирование резолюций ООН;19:11 – Путь прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег ясинский, пропаганда, махачкала, дагестан, аэропорт, ципсо, россия, украина, хамас, сша, оон, видео
Видео, Олег Ясинский, пропаганда, Махачкала, Дагестан, аэропорт, ЦИПсО, Россия, Украина, ХАМАС, США, ООН
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский
Независимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"
В студии Украина.ру обсуждаем с Олегом западную информационную борьбу, беспорядки в Дагестане и противоборство на Ближнем Востоке:
0:43 - The New York Times о "противодействии российской пропаганде";
3:40 – Методы западной информационной борьбы; 6:16 – Беспорядки в Дагестане и работа ЦИПСО;
11:29 – Действия властей по ликвидации последствий беспорядков;
13:34 – Информационное противоборство на Ближнем Востоке;
16:56 – Игнорирование резолюций ООН;
19:11 – Путь прекращения конфликта на Ближнем Востоке.