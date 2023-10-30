https://ukraina.ru/20231030/1050618451.html

Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский

Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский - 30.10.2023 Украина.ру

Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский

Независимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"

2023-10-30T17:18

2023-10-30T17:18

2023-10-30T17:18

видео

олег ясинский

пропаганда

махачкала

дагестан

аэропорт

ципсо

россия

украина

хамас

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В студии Украина.ру обсуждаем с Олегом западную информационную борьбу, беспорядки в Дагестане и противоборство на Ближнем Востоке:0:43 - The New York Times о "противодействии российской пропаганде";3:40 – Методы западной информационной борьбы; 6:16 – Беспорядки в Дагестане и работа ЦИПСО;11:29 – Действия властей по ликвидации последствий беспорядков;13:34 – Информационное противоборство на Ближнем Востоке;16:56 – Игнорирование резолюций ООН;19:11 – Путь прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

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