СБУ задержала киевлянина, вывозившего за границу призывников-уклонистов - 30.10.2023 Украина.ру
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СБУ задержала киевлянина, вывозившего за границу призывников-уклонистов
СБУ задержала киевлянина, вывозившего за границу призывников-уклонистов - 30.10.2023 Украина.ру
СБУ задержала киевлянина, вывозившего за границу призывников-уклонистов
Пункт сбора не желающих служить в ВСУ находился на границе с Приднестровье в частном доме организатора незаконной деятельности
2023-10-30T15:52
2023-10-30T15:52
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В Одесской области правоохранительные органы Украины нейтрализовали международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.В результате спецоперации задержан организатор банды. На своем автомобиле он планировал перевезти двух уклонистов через госграницу в Приднестровье. Пассажиры за это ему заплатили 7 тыс. долларов США.Для поиска уклонистов они создали телеграмм-канал, который вели с территории Приднестровья. С помощью него фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации, сбежав за границу. Злоумышленники гарантировали потенциальным призывникам, что переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через Приднестровье.Организатор группировки использовал собственный частный дом на пограничных территориях Одессой области как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов. Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями.Во время обысков по местам нахождения организатора "схемы" обнаружены банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также иностранная валюта.В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
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новости, новости украины, уклонисты, всу, мобилизация
Новости, Новости Украины, уклонисты, ВСУ, мобилизация

СБУ задержала киевлянина, вывозившего за границу призывников-уклонистов

15:52 30.10.2023
 
© Телеграм @SBUkrСБУ задержала в Одесской области киевлянина, который вывозил за границу призывников-уклонистов
СБУ задержала в Одесской области киевлянина, который вывозил за границу призывников-уклонистов
© Телеграм @SBUkr
Читать в
Пункт сбора не желающих служить в ВСУ находился на границе с Приднестровье в частном доме организатора незаконной деятельности
В Одесской области правоохранительные органы Украины нейтрализовали международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.
В результате спецоперации задержан организатор банды. На своем автомобиле он планировал перевезти двух уклонистов через госграницу в Приднестровье. Пассажиры за это ему заплатили 7 тыс. долларов США.
"Организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух сообщников – жителей Приднестровской Молдавской Республики", – говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Для поиска уклонистов они создали телеграмм-канал, который вели с территории Приднестровья. С помощью него фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации, сбежав за границу. Злоумышленники гарантировали потенциальным призывникам, что переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через Приднестровье.
Организатор группировки использовал собственный частный дом на пограничных территориях Одессой области как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов. Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями.
Во время обысков по местам нахождения организатора "схемы" обнаружены банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также иностранная валюта.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 12:34
На Украине запускают "умную мобилизацию"Министр цифровой трансформации Украины рассказал, что призывники теперь смогут самостоятельно выбрать, кем они будут служить
 
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