https://ukraina.ru/20231029/1050579998.html
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада - 29.10.2023 Украина.ру
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
Солдаты ВСУ считают, что страны Запада не имеют право требовать от них сражаться так, как не стали бы сражаться сами
2023-10-29T10:52
2023-10-29T10:52
2023-10-29T10:54
новости
всу
военнослужащие
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/84/1017978433_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c30464177137c8308c2c148c33b1791f.jpg
Запад заставляет украинских солдат воевать без поддержки с воздуха. Об этом в интервью Business Insider 29 октября заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.По ее словам, украинские военные ей говорили, что не могут продолжать сражения без поддержки с воздуха и Запад не может просить их об этом."Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — передала Хэринг слова своих собеседников в рядах ВСУ.Также солдаты ВСУ недовольны "недостаточно серьезным отношением" украинского общества к конфликту. По их мнению. Небольшая доля населения "прыгает выше головы", в то время как большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции.Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета.
https://ukraina.ru/20231028/1050574200.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/84/1017978433_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ad8322249341bb30eb844c42297f1415.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, военнослужащие, самолеты
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
10:52 29.10.2023 (обновлено: 10:54 29.10.2023)
Солдаты ВСУ считают, что страны Запада не имеют право требовать от них сражаться так, как не стали бы сражаться сами
Запад заставляет украинских солдат воевать без поддержки с воздуха. Об этом в интервью Business Insider 29 октября заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.
По ее словам, украинские военные ей говорили, что не могут продолжать сражения без поддержки с воздуха и Запад не может просить их об этом.
"Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — передала Хэринг слова своих собеседников в рядах ВСУ.
Также солдаты ВСУ недовольны "недостаточно серьезным отношением" украинского общества к конфликту. По их мнению. Небольшая доля населения "прыгает выше головы", в то время как большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции.
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета.