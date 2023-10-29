https://ukraina.ru/20231029/1050579998.html

Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада

Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада - 29.10.2023 Украина.ру

Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада

Солдаты ВСУ считают, что страны Запада не имеют право требовать от них сражаться так, как не стали бы сражаться сами

2023-10-29T10:52

2023-10-29T10:52

2023-10-29T10:54

новости

всу

военнослужащие

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/84/1017978433_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c30464177137c8308c2c148c33b1791f.jpg

Запад заставляет украинских солдат воевать без поддержки с воздуха. Об этом в интервью Business Insider 29 октября заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.По ее словам, украинские военные ей говорили, что не могут продолжать сражения без поддержки с воздуха и Запад не может просить их об этом."Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — передала Хэринг слова своих собеседников в рядах ВСУ.Также солдаты ВСУ недовольны "недостаточно серьезным отношением" украинского общества к конфликту. По их мнению. Небольшая доля населения "прыгает выше головы", в то время как большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции.Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета.

https://ukraina.ru/20231028/1050574200.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, военнослужащие, самолеты