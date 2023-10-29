Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада - 29.10.2023 Украина.ру
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Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада - 29.10.2023 Украина.ру
Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
Солдаты ВСУ считают, что страны Запада не имеют право требовать от них сражаться так, как не стали бы сражаться сами
2023-10-29T10:52
2023-10-29T10:54
новости
всу
военнослужащие
самолеты
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Запад заставляет украинских солдат воевать без поддержки с воздуха. Об этом в интервью Business Insider 29 октября заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.По ее словам, украинские военные ей говорили, что не могут продолжать сражения без поддержки с воздуха и Запад не может просить их об этом."Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — передала Хэринг слова своих собеседников в рядах ВСУ.Также солдаты ВСУ недовольны "недостаточно серьезным отношением" украинского общества к конфликту. По их мнению. Небольшая доля населения "прыгает выше головы", в то время как большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции.Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета.
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новости, всу, военнослужащие, самолеты
Новости, ВСУ, Военнослужащие, самолеты

Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада

10:52 29.10.2023 (обновлено: 10:54 29.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Солдаты ВСУ считают, что страны Запада не имеют право требовать от них сражаться так, как не стали бы сражаться сами
Запад заставляет украинских солдат воевать без поддержки с воздуха. Об этом в интервью Business Insider 29 октября заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.
По ее словам, украинские военные ей говорили, что не могут продолжать сражения без поддержки с воздуха и Запад не может просить их об этом.
"Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами", — передала Хэринг слова своих собеседников в рядах ВСУ.
Также солдаты ВСУ недовольны "недостаточно серьезным отношением" украинского общества к конфликту. По их мнению. Небольшая доля населения "прыгает выше головы", в то время как большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции.
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета.
Вчера, 14:03
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундированиеУкраинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.
 
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