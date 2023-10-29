https://ukraina.ru/20231029/1050575416.html

Западная Украина за минувшую неделю: новые отставки, уничтожение склада боеприпасов возле Хмельницкой АЭС

Западная Украина за минувшую неделю: новые отставки, уничтожение склада боеприпасов возле Хмельницкой АЭС - 29.10.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: новые отставки, уничтожение склада боеприпасов возле Хмельницкой АЭС

С начала СВО Киев использует атомные электростанции в качестве военных объектов. В частности, возле Хмельницкой АЭС разместили один из самых больших складов ракетно-артиллерийских боеприпасов ВСУ

2023-10-29T04:56

2023-10-29T04:56

2023-10-29T04:56

эксклюзив

западная украина

тернополь

отставки

боеприпасы

беспилотники

хмельницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Очередной областной совет региона без головы. На этот раз ТернопольскийЧерез три месяца после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало предсдателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, этот выдвиженец националистической партии "Свобода" лишился кресла. 26 октября депутаты Тернопольского областного совета приняли решение об увольнении Головко с должности председателя облсовета.Напомним, что 26 июня этого года Михаила Головко и двух бывших заместителей начальника Тернопольской областной военной администрации (ОВА), Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука, задержали по обвинению в вымогательстве у предпринимателя взятки – более 2 миллионов гривен.Они внесли залог – более чем 800 тысяч гривен каждый, и вышли из-под стражи.6 июля 2023 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении Михаила Головко от занимаемой должности председателя Тернопольского областного совета.17 июля суд отклонил ходатайство САП, после чего прокуроры подали жалобу на это решение.Михаил Головко находился в отпуске с 12 июля. Его обязанности исполнял первый заместитель председателя облсовета Владимир Болещук. Сессия Тернопольского областного совета 22 августа прошла без участия первого лица органа местного самоуправления, несмотря на то, что он досрочно вышел из отпуска.Тогда Михаил Головко успел отменить сессию своим распоряжением, назначить ее снова и уехать "в командировку" в родной Кременец.С 3 октября Михаил Головко продлил свой отпуск до 15 ноября и сообщил депутатам, что заседание сессии состоится "в ноябре". Однако 24 октября депутат от фракции "За будущее" Василий Хоминец инициировал сбор подписей, чтобы созвать через два дня внеочередную сессию, на которой рассмотреть вопрос об увольнении Михаила Головко с должности председателя областного совета.Подписались 47 депутатов из 63-х, в том числе подавляющее большинство членов фракции "Свобода".Головко 25 октября вернулся на рабочее место и подписал распоряжение о созыве сессии Тернопольского областного совета 8 ноября, однако с этим уже никто из депутатов не считался.26 октября депутаты созвали собрание, в ходе которого проголосовали за проведение внеочередной сессии Тернопольского областного совета седьмого созыва. "За" проголосовали 49 депутатов из 51 зарегистрированных.На сессионное заседание вынесли всего два вопроса. Первое – предоставление мандата новому депутату от партии "Доверие" Ольге Соколишин. Второе – увольнение Михаила Головко. Депутаты тайным голосованием уволили Михаила Головко с должности председателя Тернопольского областного совета.За это решение проголосовал единогласно 51 депутат, зарегистрировавшийся в сессионном зале.Временно исполняющим обязанности главы Тернопольского областного совета стал Владимир Болещук. Примечательно, что его кандидатуру предложили не депутаты, а глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, под присмотром которого проходила внеочередная сессия.Уже через несколько минут после возложения обязанностей на Болещука государственный регистратор внес изменения в официальные реквизиты Тернопольского областного совета – то есть готовились к этому заранее."Мы видим, что областной совет дееспособен. Он будет работать. Депутаты приняли решение, уволили председателя облсовета Михаила Головко, дали мне полномочия выполнять обязанности, обязали провести все регистрационные действия, я обязан выполнять волю депутатов.51 голос – это более половины, депутаты сегодня были единогласными. Они уже устали от этой неопределенности, от этого продолжающегося с июня месяца коррупционного скандала, поэтому они сегодня пришли и разрешили этот вопрос.Я не боюсь брать на себя ответственность, я хочу, чтобы областной совет работал. Предыдущая сессия, которая состоялась 22 августа, показала, что мы можем принимать решения", – заявил Владимир Болещук.Михаил Головко – первый председатель Тернопольского облсовета, которого депутаты отправили в отставку. После окончания сессионного заседания, которое он не посетил, Головко пригласил журналистов к себе и прокомментировал решение депутатов. Он отметил, что не признает результаты голосования депутатов и будет судиться."Сегодняшнее событие мне сложно назвать сессией. Так как сессии не было, она предусмотрена 8 ноября, согласно закону. Произошедшее сегодня показывает, что идет уничтожение местного самоуправления. Я убежден в своей правоте, и докажу это в суде. Я готов уйти, но давайте сделаем это законно", – заявил Михаил Головко.Несмотря на его процессуальный статус, уже экс-председатель Тернопольского облсовета в значительной степени прав: местное самоуправление в регионе последовательно уничтожается.С апреля 2023 нет полноценного председателя у Львовского областного совета, недавно решением суда отстранён от должности мэр Ровно Александр Третьяк, нарастают информационные и юридические атаки против мэра Львова Андрея Садового.Однако в жизни Михаила Головко есть и приятные моменты. За день до отставки потеряли силу обязательства, наложенные на него и двух экс-вице-губернаторов Высшим антикоррупционным судом: прибывать к следователю по каждому требованию, не отлучаться из города Тернополя и Тернопольской области без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.Представитель САП Ольга Постолюк сообщила журналистам, что сейчас прокурор решает вопрос либо о повторном наложении обязанностей, либо об изменении меры пресечения всем подозреваемым. Однако удалось ли Михаилу Головко снять электронный браслет – неизвестно.Киев размещает склады боеприпасов возле АЭС. Страдают мирные жителиС самого начала СВО Киев использует находящиеся на подконтрольной ему территории атомные электростанции в качестве военных объектов.Возле Ровенской АЭС обустроен главный командный пункт ВСУ, а вблизи Хмельницкой, между городами Славута и Нетишин, разместили один из крупнейших складов ракетно-артиллерийских боеприпасов. Именно он был поражен российскими дронами-камикадзе 25 октября, что привело к значительным разрушениям в Славуте и окрестных селах. Взрывная волна дошла и до Нетишина.Как рассказала киевскому изданию "Телеграф" местная жительница, дом которой находится где-то в 20 километрах от склада, атака проводилась в две волны. Первая состоялась около 3 часов ночи, а вторая – через час. По её словам, она проспала тревогу, но очнулась, когда в комнате стало очень ярко."Я подошла к окну и увидела огромный "гриб" от взрыва. Очень страшный. И вот, когда приоткрыла окно, почувствовала эту взрывную волну. И в то же время сначала услышала звук "шахеда", а потом увидела три огонька в небе в одной плоскости, видимо, уже сбитые. У нас в доме, к счастью, ничего не разрушилось. А вот у соседки штукатурка немного осыпалась", – сказала она.В многоэтажках выбило стёкла в окнах, а в некоторых частных домах и вовсе вылетели оконные рамы. Из-за сильной взрывной волны погнуло заборы и разорвало крыши.Местные жители забили окна и крыши фанерой и затянули пленкой. Некоторые отыскали листы шифера и пытаются самостоятельно перекрыть крышу, чтобы она не протекала. При этом в Украине нет ни одного предприятия по производству оконного стекла, то есть можно рассчитывать только на импорт.Внутри домов посыпалась штукатурка, а в сёлах неподалеку от склада наружные стены испещрены осколками от сдетонировавших боеприпасов. Некоторые постройки вообще потеряли часть крыш и стен – их легким ремонтом не спасти, поэтому, скорее всего, придется сносить такие дома вообще.Значительно пострадал город Славута. В результате взрыва склада боеприпасов там повреждено почти 300 многоэтажек, городская больница и все 28 объектов образования.Также была повреждена пожарно-спасательная часть и отделения полиции в Славуте и Нетешине, выбиты окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах Хмельницкой АЭС, расположенной примерно в 15 километрах от уничтоженного склада.Как сообщил 26 октября глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, всего речь идет о 1760 поврежденных объектах, среди которых 282 многоквартирных дома, 1404 частных дома, 41 учебное заведение, 6 медицинских учреждений, 14 заведений культуры и 2 церкви. В первую очередь речь шла о Славуте и близлежащих сёлах – Крупец, Стригане и Улашановке.Эта информация вызвала раздражение спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, в заявления которого о том, что "все вражеские беспилотники сбиты!", давно никто не верит. В эфире в эфире национального телемарафона военный фактически обвинил чиновников в завышении данных о разрушении.Отвечая на вопрос, почему в Славуте зафиксировали такие большие повреждения, и было ли там прямое попадание, полковник Игнат заявил:"Я тоже немного удивился той информации, которая появилась позже. Меня коллеги спрашивают: как будто после ядерного взрыва – 1700 домов, школы, церкви… Страшно выглядит в масштабах небольшого города. Хотя о погибших информации не слышно, правда? Но повреждения заявлены существенные, большие. Наверное, нужно объяснить".Он предположил, что подсчет разрушений в Славуте может объясняться намерениями местных властей получить соответствующее финансирование на ремонт поврежденных зданий."Все по-разному считают объекты поражения. Возможно, нужно оказывать финансовую помощь руководителям, говорящим об этом. Поэтому надо с пониманием отнестись к поступающей информации и не пугать людей страшными цифрами. А то летело 11 "шахидов", и не все долетели до Хмельнитчины, а такие значительные последствия", – сказал спикер Воздушных сил.Конечно, свою вину в том, что огромный склад боеприпасов был размещен рядом с населенными пунктами и АЭС, киевские военные не видят. При этом информация о заявлениях полковника Игната в телеграм-канале "Хмельницкий LIVE" вызвала негодование комментаторов."В Славутской, Крупецкой и Улашановской общинах живого места не осталось. Нетишин! Даже в Шепетовке у людей в подъездах окна вылетели. Пусть возьмёт карту и посмотрит расстояния, и сейчас скажет, какие "обломки шахеда" могли так взорваться? Зла не хватает. Цинизм. Едва пережили здесь это всё", – написала местная жительница Ирина Тимощук.

https://ukraina.ru/20231022/1050358020.html

https://ukraina.ru/20231015/1050159419.html

https://ukraina.ru/20231008/1049960059.html

https://ukraina.ru/20230930/1049791100.html

https://ukraina.ru/20230924/1049620465.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, тернополь, отставки, боеприпасы, беспилотники, хмельницкая область