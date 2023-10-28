Правительство Украины отправило зеков в шахты - 28.10.2023 Украина.ру
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Правительство Украины отправило зеков в шахты
Правительство Украины отправило зеков в шахты - 28.10.2023 Украина.ру
Правительство Украины отправило зеков в шахты
Энергетическая безопасность Украины теперь "в надёжных руках", так как теперь она зависит от труда отправленных вв угольные шахты заключённых. Об этом 27 октября посредством личного аккаунта в соцсети сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
2023-10-28T18:27
2023-10-28T18:27
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политзаключенные
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труд
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"Энергетическая безопасность – в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами преимуществ – множество: восполняется дефицит рабочей силы учащиеся получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем также они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, на личные нужды тоже остается часть) добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену) ну и конечно – никаких проблем с бронированием!", - написал министр юстиции Украины.Он также намекнул на известный афоризм, связанный с PR-компанией бывшей главы украинского правительсва Юлии Тимошенко, добавив: "Она работает" уже неактуально – "они работают"! Кстати, мы открыты к предложениям от других работодателей, если есть идеи – пишите в комментариях"."p.s. колл-центры не предлагать", - добавил Малюська.Ранее западные "правозащитные" организации критиковали КНР за использование труда заключённых. После государственного переворота 2014 года новые власти Украины поставили вопрос о закрытии угольных шахт Донбасса из-за якобы нерентабельной работы шахтёров.После провозглашения суверенитета и независимости ДНР и ЛНР киевские чиновники на западные кредиты закупали уголь в США, ЮАР и других странах. Донбасский уголь тоже доходил до подконтрольных ВСУ территорий – через Белоруссию и Польшу.
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новости, новости украины, денис малюська, минюст украины, заключенные, политзаключенные, криминал, труд, трудоустройство, детский труд, рынок труда, шахтеры, шахта, донбасс, днр, лднр, колл-центр, энергетический кризис, ядерная энергетика, уголь, уголовники, уголовное наказание, уголовная юстиция, юстиция, министерство юстиции украины
Новости, Новости Украины, Денис Малюська, Минюст Украины, заключенные, политзаключенные, криминал, труд, трудоустройство, детский труд, рынок труда, шахтеры, шахта, Донбасс, ДНР, ЛДНР, колл-центр, энергетический кризис, ядерная энергетика, уголь, уголовники, уголовное наказание, уголовная юстиция, юстиция, Министерство юстиции Украины

Правительство Украины отправило зеков в шахты

18:27 28.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
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Энергетическая безопасность Украины теперь "в надёжных руках", так как теперь она зависит от труда отправленных вв угольные шахты заключённых. Об этом 27 октября посредством личного аккаунта в соцсети сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Энергетическая безопасность – в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами преимуществ – множество: восполняется дефицит рабочей силы учащиеся получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем также они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, на личные нужды тоже остается часть) добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену) ну и конечно – никаких проблем с бронированием!", - написал министр юстиции Украины.
Он также намекнул на известный афоризм, связанный с PR-компанией бывшей главы украинского правительсва Юлии Тимошенко, добавив: "Она работает" уже неактуально – "они работают"! Кстати, мы открыты к предложениям от других работодателей, если есть идеи – пишите в комментариях".
"p.s. колл-центры не предлагать", - добавил Малюська.
Ранее западные "правозащитные" организации критиковали КНР за использование труда заключённых. После государственного переворота 2014 года новые власти Украины поставили вопрос о закрытии угольных шахт Донбасса из-за якобы нерентабельной работы шахтёров.
После провозглашения суверенитета и независимости ДНР и ЛНР киевские чиновники на западные кредиты закупали уголь в США, ЮАР и других странах. Донбасский уголь тоже доходил до подконтрольных ВСУ территорий – через Белоруссию и Польшу.
Ген
31 августа, 13:46Репрессии на Украине
"Нежелательное перемещение": пожизненное заключение за поездки людей в Россию за продуктамиБольше года в Сумской области под стражей находится глава местной территориальной общины Александр Ген. Его обвиняют в госизмене за то, что он не помешал местным жителям ездить через не существовавшую весной 2022 года границу с Россией за продуктами и лекарствами.
 
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18:27Правительство Украины отправило зеков в шахты
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