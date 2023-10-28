https://ukraina.ru/20231028/1050576845.html

Правительство Украины отправило зеков в шахты

Правительство Украины отправило зеков в шахты - 28.10.2023 Украина.ру

Правительство Украины отправило зеков в шахты

Энергетическая безопасность Украины теперь "в надёжных руках", так как теперь она зависит от труда отправленных вв угольные шахты заключённых. Об этом 27 октября посредством личного аккаунта в соцсети сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

2023-10-28T18:27

2023-10-28T18:27

2023-10-28T18:27

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"Энергетическая безопасность – в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами преимуществ – множество: восполняется дефицит рабочей силы учащиеся получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем также они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, на личные нужды тоже остается часть) добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену) ну и конечно – никаких проблем с бронированием!", - написал министр юстиции Украины.Он также намекнул на известный афоризм, связанный с PR-компанией бывшей главы украинского правительсва Юлии Тимошенко, добавив: "Она работает" уже неактуально – "они работают"! Кстати, мы открыты к предложениям от других работодателей, если есть идеи – пишите в комментариях"."p.s. колл-центры не предлагать", - добавил Малюська.Ранее западные "правозащитные" организации критиковали КНР за использование труда заключённых. После государственного переворота 2014 года новые власти Украины поставили вопрос о закрытии угольных шахт Донбасса из-за якобы нерентабельной работы шахтёров.После провозглашения суверенитета и независимости ДНР и ЛНР киевские чиновники на западные кредиты закупали уголь в США, ЮАР и других странах. Донбасский уголь тоже доходил до подконтрольных ВСУ территорий – через Белоруссию и Польшу.

https://ukraina.ru/20230831/1049062493.html

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новости, новости украины, денис малюська, минюст украины, заключенные, политзаключенные, криминал, труд, трудоустройство, детский труд, рынок труда, шахтеры, шахта, донбасс, днр, лднр, колл-центр, энергетический кризис, ядерная энергетика, уголь, уголовники, уголовное наказание, уголовная юстиция, юстиция, министерство юстиции украины