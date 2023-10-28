Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру
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Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek
2023-10-28T13:11
2023-10-28T13:45
роберт фицо
словакия
зарубежье
новости
украина
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По его словам, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном".На днях Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против РФ, если они будут вредить Словакии, "как было до этого".Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.
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роберт фицо, словакия, зарубежье, новости, украина
Роберт Фицо, Словакия, Зарубежье, Новости, Украина

Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek

13:11 28.10.2023 (обновлено: 13:45 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek
По его словам, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном".
"Но Словакия всё равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", - сказал Мережко.
На днях Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против РФ, если они будут вредить Словакии, "как было до этого".
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.
Алексей Пушков
Вчера, 10:53
Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - ПушковНезависимая позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо пробила брешь в "американском заслоне", ограждающем Европу от её собственных интересов. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале
 
Роберт ФицоСловакияЗарубежьеНовостиУкраина
 
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