https://ukraina.ru/20231028/1050573935.html

Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek

Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру

Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek

Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek

2023-10-28T13:11

2023-10-28T13:11

2023-10-28T13:45

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По его словам, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном".На днях Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против РФ, если они будут вредить Словакии, "как было до этого".Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.

https://ukraina.ru/20231027/1050538929.html

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роберт фицо, словакия, зарубежье, новости, украина