https://ukraina.ru/20231028/1050573935.html
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek - 28.10.2023 Украина.ру
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek
2023-10-28T13:11
2023-10-28T13:11
2023-10-28T13:45
роберт фицо
словакия
зарубежье
новости
украина
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По его словам, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном".На днях Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против РФ, если они будут вредить Словакии, "как было до этого".Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.
https://ukraina.ru/20231027/1050538929.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
роберт фицо, словакия, зарубежье, новости, украина
Роберт Фицо, Словакия, Зарубежье, Новости, Украина
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
13:11 28.10.2023 (обновлено: 13:45 28.10.2023)
Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek