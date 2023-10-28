https://ukraina.ru/20231028/1050571460.html

На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах

На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах - 28.10.2023 Украина.ру

На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, когда начнётся российское наступление, почему США заговорили о победе России и... Украина.ру, 28.10.2023

2023-10-28T11:10

2023-10-28T11:10

2023-10-28T11:10

видео

алексей анпилогов

украина

россия

молдавия

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приднестровье

пмр

днепропетровск

авдеевка

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, когда начнётся российское наступление, почему США заговорили о победе России и действительно ли Вашингтон готов перекрыть финансирование Украины. 00:34 – ситуация в Авдеевке: как обострение боевых действий скажется на ситуации в Запорожье? 04:06 – Вашингтон наконец признал возможной победу России на Украине: какие задачи смогут выполнить ВС РФ? 7:44 – как будут воевать украинские военные на стороне России: первый добровольческий батальон уже сформирован; 12:00 – освободит ли Россия Днепропетровск? 18:00 – ситуация в Молдавии и на Украине: что общего и в чём различия?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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