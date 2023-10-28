На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах - 28.10.2023 Украина.ру
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На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах
На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах - 28.10.2023 Украина.ру
На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, когда начнётся российское наступление, почему США заговорили о победе России и... Украина.ру, 28.10.2023
2023-10-28T11:10
2023-10-28T11:10
видео
алексей анпилогов
украина
россия
молдавия
румыния
приднестровье
пмр
днепропетровск
авдеевка
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, когда начнётся российское наступление, почему США заговорили о победе России и действительно ли Вашингтон готов перекрыть финансирование Украины. 00:34 – ситуация в Авдеевке: как обострение боевых действий скажется на ситуации в Запорожье? 04:06 – Вашингтон наконец признал возможной победу России на Украине: какие задачи смогут выполнить ВС РФ? 7:44 – как будут воевать украинские военные на стороне России: первый добровольческий батальон уже сформирован; 12:00 – освободит ли Россия Днепропетровск? 18:00 – ситуация в Молдавии и на Украине: что общего и в чём различия?
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видео, алексей анпилогов, украина, россия, молдавия, румыния, приднестровье, пмр, днепропетровск, авдеевка, одесса, освобождение, сво, спецоперация, наступление, запорожье, сша, видео
Видео, Алексей Анпилогов, Украина, Россия, Молдавия, Румыния, Приднестровье, ПМР, Днепропетровск, Авдеевка, Одесса, освобождение, СВО, Спецоперация, наступление, Запорожье, США

На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах

11:10 28.10.2023
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, когда начнётся российское наступление, почему США заговорили о победе России и действительно ли Вашингтон готов перекрыть финансирование Украины.
00:34 – ситуация в Авдеевке: как обострение боевых действий скажется на ситуации в Запорожье?
04:06 – Вашингтон наконец признал возможной победу России на Украине: какие задачи смогут выполнить ВС РФ?
7:44 – как будут воевать украинские военные на стороне России: первый добровольческий батальон уже сформирован;
12:00 – освободит ли Россия Днепропетровск?
18:00 – ситуация в Молдавии и на Украине: что общего и в чём различия?
 
ВидеоАлексей АнпилоговУкраинаРоссияМолдавияРумынияПриднестровьеПМРДнепропетровскАвдеевкаОдессаосвобождениеСВОСпецоперациянаступлениеЗапорожьеСША
 
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