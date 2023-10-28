Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования - 28.10.2023 Украина.ру
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Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования - 28.10.2023 Украина.ру
Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
Со следующего года на Украине ликвидируют заочную форму обучения и сократят количество бюджетных мест. О реформе системы образования сообщает украинский телеканал TSN.UA
2023-10-28T00:31
2023-10-28T00:32
новости
украина
образование
образовательная реформа
министерство образования и науки украины
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На минувшей неделе в стране презентовали законопроект, способствующий "совершенствованию образовательного процесса". По нему, стипендии студентам заменят гранты. На данный момент неизвестны суммы и условия получения таких грантов. Среди прочего, власти намерены полностью отказаться от заочной формы обучения, несмотря на то, что в этом году на заочку поступило без малого 7,5 тысяч студентов. Взамен им предлагают дистанционное образование при котором обучающиеся смогут "самостоятельно выбирать время и место занятий". При этом уже сейчас на Украине нашлось немало противников отмены заочки. Так, руководители вузов страны отмечают, что некоторым специальностям "крайне необходима" заочная форма обучения. Помимо этого, в минобразе додумались растянуть или сократить учебный процесс в зависимости от того, как этого захочет сам студент. То есть молодые люди будут сами определять какой период у них займёт образование. Как отмечают журналисты, в ведомстве "всех успокаивают, что новый законопроект расширит возможности высшего образования". Подробности реформы пропишут в следующем документе, они станут известны уже на следующей неделе.
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новости, украина, образование, образовательная реформа, министерство образования и науки украины
Новости, Украина, Образование, Образовательная реформа, Министерство образования и науки Украины

Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования

00:31 28.10.2023 (обновлено: 00:32 28.10.2023)
 
© knu.uaКиевский национальный университет
Киевский национальный университет
© knu.ua
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Со следующего года на Украине ликвидируют заочную форму обучения и сократят количество бюджетных мест. О реформе системы образования сообщает украинский телеканал TSN.UA
На минувшей неделе в стране презентовали законопроект, способствующий "совершенствованию образовательного процесса". По нему, стипендии студентам заменят гранты.
"Один из следующих элементов – это изменения в системе бюджетного финансирования высшего образования. У нас бюджетников станет меньше, но государство будет доплачивать контрактникам через так называемые гранты", – цитирует издание украинского замминистра образования и науки Михаила Винницкого. 
На данный момент неизвестны суммы и условия получения таких грантов.
Среди прочего, власти намерены полностью отказаться от заочной формы обучения, несмотря на то, что в этом году на заочку поступило без малого 7,5 тысяч студентов. Взамен им предлагают дистанционное образование при котором обучающиеся смогут "самостоятельно выбирать время и место занятий".

"Речь идёт только о том, чтобы с 2024 года начинать уже набор на дистанционно исключительно, или частично дневную", – уточнил Винницкий.

При этом уже сейчас на Украине нашлось немало противников отмены заочки. Так, руководители вузов страны отмечают, что некоторым специальностям "крайне необходима" заочная форма обучения.
Помимо этого, в минобразе додумались растянуть или сократить учебный процесс в зависимости от того, как этого захочет сам студент. То есть молодые люди будут сами определять какой период у них займёт образование.
Как отмечают журналисты, в ведомстве "всех успокаивают, что новый законопроект расширит возможности высшего образования". Подробности реформы пропишут в следующем документе, они станут известны уже на следующей неделе.
 
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