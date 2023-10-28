https://ukraina.ru/20231028/1050566606.html

Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования

Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования - 28.10.2023 Украина.ру

Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования

Со следующего года на Украине ликвидируют заочную форму обучения и сократят количество бюджетных мест. О реформе системы образования сообщает украинский телеканал TSN.UA

2023-10-28T00:31

2023-10-28T00:31

2023-10-28T00:32

новости

украина

образование

образовательная реформа

министерство образования и науки украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/19/1050467949_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_9449847dad21d451d680045dd7bf075a.jpg

На минувшей неделе в стране презентовали законопроект, способствующий "совершенствованию образовательного процесса". По нему, стипендии студентам заменят гранты. На данный момент неизвестны суммы и условия получения таких грантов. Среди прочего, власти намерены полностью отказаться от заочной формы обучения, несмотря на то, что в этом году на заочку поступило без малого 7,5 тысяч студентов. Взамен им предлагают дистанционное образование при котором обучающиеся смогут "самостоятельно выбирать время и место занятий". При этом уже сейчас на Украине нашлось немало противников отмены заочки. Так, руководители вузов страны отмечают, что некоторым специальностям "крайне необходима" заочная форма обучения. Помимо этого, в минобразе додумались растянуть или сократить учебный процесс в зависимости от того, как этого захочет сам студент. То есть молодые люди будут сами определять какой период у них займёт образование. Как отмечают журналисты, в ведомстве "всех успокаивают, что новый законопроект расширит возможности высшего образования". Подробности реформы пропишут в следующем документе, они станут известны уже на следующей неделе.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, образование, образовательная реформа, министерство образования и науки украины