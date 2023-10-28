https://ukraina.ru/20231028/1050458291.html

Освобождение Украины и украинские националисты

Освобождение Украины и украинские националисты - 28.10.2023 Украина.ру

Освобождение Украины и украинские националисты

Днём освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков считается 28 октября 1944 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта при участии 1-го чехословацкого армейского корпуса завершили Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию и вышли на границу СССР. Самое удивительное, что речь шла о границе 1945 года – Закарпатье в СССР не входило

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:00

2023-10-28T08:00

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На настоящий момент по Украине массово сносятся памятники воинам-освободителям, но, при этом, осмысленной концепции участия Украины во Второй Мировой войне нет. Если Красная армия – оккупанты, то кто освобождал Украину? Напрашивается вывод, что УПА*.Желание присоединиться к великим событиям вполне оправданно для идеологов западноукраинского национализма.Не случайно долгие годы разными способами насаждался миф про "войну на два фронта", против Вермахта и Красной армии, "за независимую Украину". Он очевидно должен был возвеличить роль УПА* (в общем и целом весьма незначительную), оправдать активное сотрудничество с немцами националистических вождей, а также навсегда отстроить бандеровцев от других вооружённых формирований, возникших после раскола ОУН*.Националистическое движение 40-х годов на Западной Украине подавалось как "национально-освободительная борьба украинского народа" ещё в то время. В современной Украине подмена понятий стала одной из стратегических целей тех, кто получил всю полноту власти в 2014 году.Только против чего и за что была эта борьба?Подлинное значение освобождения Украины хорошо видно через планы Рейха в отношении данной территории: Генеральный план "Восток" ("Ост"), план "Ольденбург" и План голода.Первый малоизвестен широкой общественности. Куда более популярны декларации о намерениях обрести земли для германского народа на Востоке, изложенные Гитлером и его соратниками, а также труды геополитиков, создавших само понятие "жизненного пространства".Но "Ост", появившийся в 1942 году, это уже конкретное планирование: цифры, сроки, мероприятия, финансирование. И скажем сразу: он практически не затрагивает территории, относящиеся к РСФСР, уделяя основное внимание Прибалтике, Польше и Украине.Более того, наши южные регионы и Крым рассматривались как исконно немецкие земли, Готенгау. Там было необходимо восстанавливать немецкое население "в совершенно чужой окружающей среде", чему должно уделяться особое внимание государства.О том, во что это внимание выливалось на практике, свидетельствует возложение функции "рейхскомиссара по укреплению немецкого народа" на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на период заселения и германизации восточных областей. Люди в черной форме, чьи методы работы подробно были рассмотрены в Нюрнберге, имели полномочия издавать особые законы для германизируемых областей, формировать судебную и исполнительную власть.Будем кратки: ни о какой государственности на восточных территориях речи быть не могло.Если после оккупации Франции, Норвегии, Дании, Голландии им была сохранена государственность и все структуры управления — от муниципалитетов до президентов, — то территории Польши и СССР рассматривались как дикие земли, завоеванные силой немецкого оружия.Все они должны были стать Новой Германией и управляться немецкой администрацией. А государство "создаёт возможности для укрепления немецкой нации, которой принадлежит исключительное право владения всей поступающей для заселения землей в восточных областях".И не только землёй, но и недвижимостью, городами. Излагая основные принципы организации городской жизни, авторы плана никак не упоминают местное население. Его там как бы нет. Что же до людей в сельской местности, то они рассматриваются как источник "иностранной рабочей силы" и материальных ресурсов — не более.Все, что предполагалось строить на украинской земле — шоссейные и железные дороги, гидроэлектростанции, сети водопровода и канализации, культурные учреждения, — касалось только комфорта немецкого народа. "Ими будет создаваться родная немецкому человеку окружающая среда, и вообще сельскохозяйственное использование делается возможным только по немецкому образцу".О судьбе тех, кто тут жил до колонизации, об их правах и обязанностях, о том, что получат они, Генеральный план "Ост" не говорит ничего, кроме слов "германизация" и "выселение".Предполагалось, что к моменту окончания освоения "восточных областей" там будут проживать примерно 2,9 миллиона человек в сельской местности (1,8 млн — немцы) и 4,3 миллиона в городах (2,2 миллиона — немцы). Например, в Херсонскую область должны были приехать порядка 364 тысяч немецких поселенцев. А куда должен был деться почти 31 миллион жителей УССР? Ответ очевиден.План "Ольденбург" перекликается с Генеральным планом "Ост" в одном вопросе: все материальные ценности обретенных восточных территорий становятся собственностью германского государства. За их счет в основном и строится Новая Германия.Появившись на год раньше, план эксплуатации территории СССР предусматривал, как поставить на службу Рейха всё то, что захвачено силой оружия на территории между Вислой и Уралом. В том числе и Украину, разумеется, которая изначально рассматривалась как аграрно-сырьевой придаток, без развития промышленности.В свою очередь, "Ольденбург" перекликается с планом статс-секретаря Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке в части обеспечения армии и Старого Рейха продовольствием. То, что не шло на нужды германских вооруженных сил, должно было отправляться в Германию. Это тоже должно было сократить "избыточное население".Вот судьба, написанная для Украины.Восстали ли против нее галицкие добровольцы, вступившие в дивизию СС? Однозначно нет, поскольку невозможно одновременно "укреплять немецкий народ" под руководством Гиммлера и бороться за народ украинский. Эти люди взяли в руки оружие для того, чтобы помочь гитлеровской Германии навсегда уничтожить то, что называлось Украиной. Не стоит пытаться скрыть это под добрыми намерениями что-то сделать "потом".Сражались ли против планов уничтожения вожди западноукраинского национализма и их боевые отряды?Тоже нет. Уже в 1948 году, когда многие его соратники делали вид, что никогда не слышали про Гитлера, Степан Бандера писал прямо и без выкрутасов:"Когда же Германия пошла войной против России, нашего врага, то Украина не могла принять неблагосклонно этот факт… Поэтому наша линия действия была чёткая: неотступное отстаивание её — готовность к дружеским отношениям и к общей войне против большевистской России и только против неё… Такую политическую линию мы считаем единственно правильной, её мы наметили, её реализовали и тяжелыми жертвами отстояли — и в ней всегда признаемся".Собственно говоря, "Акт провозглашения Украинской державы" 30 июня 1941 года содержит такой пункт:"Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.Украинская Национально-Революционная Армия, которая создастся на Украинской земле, далее будет совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире".Таким образом, тот новый порядок, который не предполагал никакой украинской государственности, а только уничтожение и выселение украинцев, полностью поддерживался отцами галицкого интегрального национализма."Войну на два фронта" в данном контексте следует рассматривать как продолжение союзничества, ведь удары по тылам Красной армии, ломавшей нацистские планы, нельзя рассматривать никак иначе. А своего проекта государства у ОУН попросту не было.Наоборот, освобождение, за которое заплатили своей жизнью, в частности, 3,3 миллиона уроженцев Украины, предполагало совершенно другое будущее. Оно было воплощено в последующие годы: соборное государство со всеми атрибутами; развитая промышленность и наука; стремительно растущее население и социальные лифты.Освобождение государства в его довоенных пределах закончилось в августе. В октябре же было освобождено Закарпатье, принадлежавшее сначала Чехословакии, а затем Венгрии.Ну а сейчас мы видим реализацию Генерального плана "Ост" — с "оптимизацией" населения, превращением страны в сырьевой придаток и переходом к управлению представителями иностранной администрации, которая не видит никакой пользы в существовании национального государства на "восточных территориях". Нынешние ВСУ здесь действительно являются продолжателями традиций УПА* и дивизии "Галичина".* Организация, запрещённая в РФ.

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https://ukraina.ru/20210622/1031688680.html

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Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1944 г, освобождение, украинские националисты, оун, оун-упа, нацисты