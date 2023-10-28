Освобождение Украины и украинские националисты
Днём освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков считается 28 октября 1944 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта при участии 1-го чехословацкого армейского корпуса завершили Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию и вышли на границу СССР. Самое удивительное, что речь шла о границе 1945 года – Закарпатье в СССР не входило
На настоящий момент по Украине массово сносятся памятники воинам-освободителям, но, при этом, осмысленной концепции участия Украины во Второй Мировой войне нет. Если Красная армия – оккупанты, то кто освобождал Украину? Напрашивается вывод, что УПА*.
Желание присоединиться к великим событиям вполне оправданно для идеологов западноукраинского национализма.
Не случайно долгие годы разными способами насаждался миф про "войну на два фронта", против Вермахта и Красной армии, "за независимую Украину". Он очевидно должен был возвеличить роль УПА* (в общем и целом весьма незначительную), оправдать активное сотрудничество с немцами националистических вождей, а также навсегда отстроить бандеровцев от других вооружённых формирований, возникших после раскола ОУН*.
Националистическое движение 40-х годов на Западной Украине подавалось как "национально-освободительная борьба украинского народа" ещё в то время. В современной Украине подмена понятий стала одной из стратегических целей тех, кто получил всю полноту власти в 2014 году.
Только против чего и за что была эта борьба?
Подлинное значение освобождения Украины хорошо видно через планы Рейха в отношении данной территории: Генеральный план "Восток" ("Ост"), план "Ольденбург" и План голода.
30 июня, 08:00История30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости"В 2014 году на Украине начали звучать предложения (как ехидные, так и вполне серьёзные) относительно того, чтобы перенести День Победы с 9 на 2 мая ("Одесская хатынь", которую нацисты отмечают как день подавления "Русской весны"), а дня независимости с 24 августа на 30 июня, когда была провозглашена "настоящая", не связанная с СССР, независимость
Первый малоизвестен широкой общественности. Куда более популярны декларации о намерениях обрести земли для германского народа на Востоке, изложенные Гитлером и его соратниками, а также труды геополитиков, создавших само понятие "жизненного пространства".
Но "Ост", появившийся в 1942 году, это уже конкретное планирование: цифры, сроки, мероприятия, финансирование. И скажем сразу: он практически не затрагивает территории, относящиеся к РСФСР, уделяя основное внимание Прибалтике, Польше и Украине.
Более того, наши южные регионы и Крым рассматривались как исконно немецкие земли, Готенгау. Там было необходимо восстанавливать немецкое население "в совершенно чужой окружающей среде", чему должно уделяться особое внимание государства.
О том, во что это внимание выливалось на практике, свидетельствует возложение функции "рейхскомиссара по укреплению немецкого народа" на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на период заселения и германизации восточных областей. Люди в черной форме, чьи методы работы подробно были рассмотрены в Нюрнберге, имели полномочия издавать особые законы для германизируемых областей, формировать судебную и исполнительную власть.
Будем кратки: ни о какой государственности на восточных территориях речи быть не могло.
Если после оккупации Франции, Норвегии, Дании, Голландии им была сохранена государственность и все структуры управления — от муниципалитетов до президентов, — то территории Польши и СССР рассматривались как дикие земли, завоеванные силой немецкого оружия.
Все они должны были стать Новой Германией и управляться немецкой администрацией. А государство "создаёт возможности для укрепления немецкой нации, которой принадлежит исключительное право владения всей поступающей для заселения землей в восточных областях".
20 августа, 08:00ИсторияРейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанамиОтносительно будущего устройства оккупированный немецкими войсками Украины существовало две точки зрения. Одна принадлежала Альфреду Розенбергу, который предполагал создание украинского государства. Второй – Адольфу Гитлеру, который никакого государства не предполагал. Победила точка зрения фюрера
И не только землёй, но и недвижимостью, городами. Излагая основные принципы организации городской жизни, авторы плана никак не упоминают местное население. Его там как бы нет. Что же до людей в сельской местности, то они рассматриваются как источник "иностранной рабочей силы" и материальных ресурсов — не более.
Все, что предполагалось строить на украинской земле — шоссейные и железные дороги, гидроэлектростанции, сети водопровода и канализации, культурные учреждения, — касалось только комфорта немецкого народа. "Ими будет создаваться родная немецкому человеку окружающая среда, и вообще сельскохозяйственное использование делается возможным только по немецкому образцу".
О судьбе тех, кто тут жил до колонизации, об их правах и обязанностях, о том, что получат они, Генеральный план "Ост" не говорит ничего, кроме слов "германизация" и "выселение".
Предполагалось, что к моменту окончания освоения "восточных областей" там будут проживать примерно 2,9 миллиона человек в сельской местности (1,8 млн — немцы) и 4,3 миллиона в городах (2,2 миллиона — немцы). Например, в Херсонскую область должны были приехать порядка 364 тысяч немецких поселенцев. А куда должен был деться почти 31 миллион жителей УССР? Ответ очевиден.
План "Ольденбург" перекликается с Генеральным планом "Ост" в одном вопросе: все материальные ценности обретенных восточных территорий становятся собственностью германского государства. За их счет в основном и строится Новая Германия.
Появившись на год раньше, план эксплуатации территории СССР предусматривал, как поставить на службу Рейха всё то, что захвачено силой оружия на территории между Вислой и Уралом. В том числе и Украину, разумеется, которая изначально рассматривалась как аграрно-сырьевой придаток, без развития промышленности.
2 августа, 08:00ИсторияКак Гитлер "кинул" бандеровцев: Дистрикт Галичина вместо украинского государстваДистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав Третьего рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Сейчас этот опыт выглядит особенно актуальным, хотя поляки, похоже, всего тремя областями не ограничатся
В свою очередь, "Ольденбург" перекликается с планом статс-секретаря Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке в части обеспечения армии и Старого Рейха продовольствием. То, что не шло на нужды германских вооруженных сил, должно было отправляться в Германию. Это тоже должно было сократить "избыточное население".
Вот судьба, написанная для Украины.
Восстали ли против нее галицкие добровольцы, вступившие в дивизию СС? Однозначно нет, поскольку невозможно одновременно "укреплять немецкий народ" под руководством Гиммлера и бороться за народ украинский. Эти люди взяли в руки оружие для того, чтобы помочь гитлеровской Германии навсегда уничтожить то, что называлось Украиной. Не стоит пытаться скрыть это под добрыми намерениями что-то сделать "потом".
Сражались ли против планов уничтожения вожди западноукраинского национализма и их боевые отряды?
Тоже нет. Уже в 1948 году, когда многие его соратники делали вид, что никогда не слышали про Гитлера, Степан Бандера писал прямо и без выкрутасов:
"Когда же Германия пошла войной против России, нашего врага, то Украина не могла принять неблагосклонно этот факт… Поэтому наша линия действия была чёткая: неотступное отстаивание её — готовность к дружеским отношениям и к общей войне против большевистской России и только против неё… Такую политическую линию мы считаем единственно правильной, её мы наметили, её реализовали и тяжелыми жертвами отстояли — и в ней всегда признаемся".
Собственно говоря, "Акт провозглашения Украинской державы" 30 июня 1941 года содержит такой пункт:
"Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.
22 июня 2021, 16:00«Мы должны пойти на применение суровых методов против славян». Румынский план «Ост» для БессарабииГенеральный план «Ост» предусматривал «германизацию» Третьим рейхом Польши и части СССР в случае успешного для Берлина завершения Второй мировой воны. В своё время он получил широкую известность как олицетворение гитлеровской политики геноцида. Гораздо менее известно, что и союзная Германии Румыния также пыталась осуществлять свой аналог «Оста»
Украинская Национально-Революционная Армия, которая создастся на Украинской земле, далее будет совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире".
Таким образом, тот новый порядок, который не предполагал никакой украинской государственности, а только уничтожение и выселение украинцев, полностью поддерживался отцами галицкого интегрального национализма.
"Войну на два фронта" в данном контексте следует рассматривать как продолжение союзничества, ведь удары по тылам Красной армии, ломавшей нацистские планы, нельзя рассматривать никак иначе. А своего проекта государства у ОУН попросту не было.
Наоборот, освобождение, за которое заплатили своей жизнью, в частности, 3,3 миллиона уроженцев Украины, предполагало совершенно другое будущее. Оно было воплощено в последующие годы: соборное государство со всеми атрибутами; развитая промышленность и наука; стремительно растущее население и социальные лифты.
Освобождение государства в его довоенных пределах закончилось в августе. В октябре же было освобождено Закарпатье, принадлежавшее сначала Чехословакии, а затем Венгрии.
Ну а сейчас мы видим реализацию Генерального плана "Ост" — с "оптимизацией" населения, превращением страны в сырьевой придаток и переходом к управлению представителями иностранной администрации, которая не видит никакой пользы в существовании национального государства на "восточных территориях". Нынешние ВСУ здесь действительно являются продолжателями традиций УПА* и дивизии "Галичина".
* Организация, запрещённая в РФ.