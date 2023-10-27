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Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"

Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом" - 27.10.2023 Украина.ру

Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"

Здравоохранение надо "приводить в чувство", многое уже в этой сфере сделано, но будет сделано ещё больше. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-27T21:49

2023-10-27T21:49

2023-10-27T21:49

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"Да, у нас где-то не хватает врачей. Некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Со временем мы и эту проблему решим. Есть у меня варианты. Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом. Не хотят: шесть лет и диплом бросить. Никто не хочет. Так если ты не работаешь, какой ты дипломированный врач? То есть порядок надо навести. Хватает у нас специалистов, еще и другим поможем. В Африку полетим скоро: там нас ждут, молятся на нас. Уже группы туда съездили, показали, где что мы можем сделать, чем можем помочь", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул: "Здравоохранение надо приводить в чувство. От студента (и может быть, со школы, чтобы знали, куда идут) до работы в больнице. Где-то после Нового года я планирую к этому вопросу вернуться. Обязательно вернуться к этому".По его словам, недавно в Белоруссии похожим образом "встряхнули" систему образования. Лукашенко рассказал, как это было: "Когда я не принял доклад министра, зашевелились тоже и порядочек навели".Александр Лукашенко наводит порядок в здравоохранении с 1994 года. В ноябре 2020 года он распорядился не препятствовать выезду белорусских врачей на зарубежные заработки, предупредив сограждан: "Уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".

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