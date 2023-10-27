https://ukraina.ru/20231027/1050564968.html
Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом" - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
Здравоохранение надо "приводить в чувство", многое уже в этой сфере сделано, но будет сделано ещё больше. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-27T21:49
2023-10-27T21:49
2023-10-27T21:49
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"Да, у нас где-то не хватает врачей. Некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Со временем мы и эту проблему решим. Есть у меня варианты. Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом. Не хотят: шесть лет и диплом бросить. Никто не хочет. Так если ты не работаешь, какой ты дипломированный врач? То есть порядок надо навести. Хватает у нас специалистов, еще и другим поможем. В Африку полетим скоро: там нас ждут, молятся на нас. Уже группы туда съездили, показали, где что мы можем сделать, чем можем помочь", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул: "Здравоохранение надо приводить в чувство. От студента (и может быть, со школы, чтобы знали, куда идут) до работы в больнице. Где-то после Нового года я планирую к этому вопросу вернуться. Обязательно вернуться к этому".По его словам, недавно в Белоруссии похожим образом "встряхнули" систему образования. Лукашенко рассказал, как это было: "Когда я не принял доклад министра, зашевелились тоже и порядочек навели".Александр Лукашенко наводит порядок в здравоохранении с 1994 года. В ноябре 2020 года он распорядился не препятствовать выезду белорусских врачей на зарубежные заработки, предупредив сограждан: "Уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости белоруссии, лукашенко, союзное государство, врачи, здравоохранение, министерство здравоохранения, бюджетники, зарплаты, дипломы, медицина, медики, миграция, рынок труда, африка
Новости, Новости Белоруссии, Лукашенко, Союзное государство, врачи, здравоохранение, Министерство здравоохранения, бюджетники, зарплаты, дипломы, медицина, медики, миграция, рынок труда, Африка
Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
Здравоохранение надо "приводить в чувство", многое уже в этой сфере сделано, но будет сделано ещё больше. Об этом 27 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Да, у нас где-то не хватает врачей. Некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Со временем мы и эту проблему решим. Есть у меня варианты. Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом. Не хотят: шесть лет и диплом бросить. Никто не хочет. Так если ты не работаешь, какой ты дипломированный врач? То есть порядок надо навести. Хватает у нас специалистов, еще и другим поможем. В Африку полетим скоро: там нас ждут, молятся на нас. Уже группы туда съездили, показали, где что мы можем сделать, чем можем помочь", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул: "Здравоохранение надо приводить в чувство. От студента (и может быть, со школы, чтобы знали, куда идут) до работы в больнице. Где-то после Нового года я планирую к этому вопросу вернуться. Обязательно вернуться к этому".
По его словам, недавно в Белоруссии похожим образом "встряхнули" систему образования. Лукашенко рассказал, как это было: "Когда я не принял доклад министра, зашевелились тоже и порядочек навели".
Александр Лукашенко наводит порядок в здравоохранении с 1994 года. В ноябре 2020 года он распорядился не препятствовать выезду белорусских врачей на зарубежные заработки, предупредив сограждан: "Уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал".