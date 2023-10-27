https://ukraina.ru/20231027/1050560284.html
Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России - 27.10.2023 Украина.ру
Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-27T19:11
2023-10-27T19:11
2023-10-27T19:12
видео
армен гаспарян
украина
сво
россия
иноагенты
ключевая ставка
центробанк рф
палестина
олег царев
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:26 - Покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева; 03:19 - Формирование батальонов из военнопленных ВСУ; 10:39 - Антироссийская пропаганда от иноагентов; 13:17 - Палестина – Израиль: почему Нетаньяху медлит с наземной операцией? 15:53 - О стремлении заполучить дешевую рабочую силу в Москве; 22:45 - О поднятии ключевой ставки. *в материале упоминаются Матвей Ганапольский и Евгения Альбац, которые внесены в реестр иноагентов.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, украина, сво, россия, иноагенты, ключевая ставка, центробанк рф, палестина, олег царев, израиль, всу, биньямин нетаньяху, сми, информационная война, информационная безопасность, информация, информационные технологии, образование, видео
Видео, Армен Гаспарян, Украина, СВО, Россия, иноагенты, ключевая ставка, Центробанк РФ, Палестина, Олег Царев, Израиль, ВСУ, Биньямин Нетаньяху, СМИ, информационная война, информационная безопасность, информация, информационные технологии, Образование
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:26 - Покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева;
03:19 - Формирование батальонов из военнопленных ВСУ;
10:39 - Антироссийская пропаганда от иноагентов;
13:17 - Палестина – Израиль: почему Нетаньяху медлит с наземной операцией?
15:53 - О стремлении заполучить дешевую рабочую силу в Москве;
22:45 - О поднятии ключевой ставки.
*в материале упоминаются Матвей Ганапольский и Евгения Альбац, которые внесены в реестр иноагентов.