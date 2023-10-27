https://ukraina.ru/20231027/1050560284.html

Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России

Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России - 27.10.2023 Украина.ру

Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 27.10.2023

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видео

армен гаспарян

украина

сво

россия

иноагенты

ключевая ставка

центробанк рф

палестина

олег царев

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:26 - Покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева; 03:19 - Формирование батальонов из военнопленных ВСУ; 10:39 - Антироссийская пропаганда от иноагентов; 13:17 - Палестина – Израиль: почему Нетаньяху медлит с наземной операцией? 15:53 - О стремлении заполучить дешевую рабочую силу в Москве; 22:45 - О поднятии ключевой ставки. *в материале упоминаются Матвей Ганапольский и Евгения Альбац, которые внесены в реестр иноагентов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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