https://ukraina.ru/20231027/1050555340.html
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов - 27.10.2023 Украина.ру
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов
Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину, пишет американское издание
2023-10-27T17:09
2023-10-27T17:09
2023-10-27T17:09
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турция
украина
румыния
кассетные боеприпасы
закупка
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Украина купила 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства в июле этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября на американском портале Defence One.Согласно украинским документам, собранным агрегатором торговых данных Import Genius, 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого происхождения прибыли в Украину 31 июля."Каждый 155-мм снаряд содержит 88 суббоеприпасов, предназначенных для поражения большей площади, чем стандартные артиллерийские боеприпасы", - отмечается в публикации.Издание подчеркивает, что документы подтверждают информацию, которая в августе появилась в соцсетях и на которой, как утверждалось, запечатлены снаряды M483A в Украине."Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину. В импортных документах в качестве отправителя указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии, а не Турции. И Турция, и Украина ранее отрицали отправку турецких кассетных боеприпасов на Украину", - пишет издание.В документах, предоставленных Import Genius, не указано количество снарядов и их стоимость, но издание, основываясь на общей стоимости и весе товара, предположило, что Киев закупил 6074 снаряда по цене 2972 долларов за снаряд."Снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой", - говорится в публикации.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только 26 октября на донецком направлении ВСУ произвели шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
https://ukraina.ru/20231013/1050170884.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, украина, румыния, кассетные боеприпасы, закупка
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов
Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину, пишет американское издание
Украина купила 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства в июле этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября на американском портале Defence One.
Согласно украинским документам, собранным агрегатором торговых данных Import Genius, 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого происхождения прибыли в Украину 31 июля.
"Каждый 155-мм снаряд содержит 88 суббоеприпасов, предназначенных для поражения большей площади, чем стандартные артиллерийские боеприпасы", - отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что документы подтверждают информацию, которая в августе появилась в соцсетях и на которой, как утверждалось, запечатлены снаряды M483A в Украине.
"Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину. В импортных документах в качестве отправителя указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии, а не Турции. И Турция, и Украина ранее отрицали отправку турецких кассетных боеприпасов на Украину", - пишет издание.
В документах, предоставленных Import Genius, не указано количество снарядов и их стоимость, но издание, основываясь на общей стоимости и весе товара, предположило, что Киев закупил 6074 снаряда по цене 2972 долларов за снаряд.
"Снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой", - говорится в публикации.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только 26 октября на донецком направлении ВСУ произвели шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.