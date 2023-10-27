Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов - 27.10.2023 Украина.ру
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Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов - 27.10.2023 Украина.ру
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов
Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину, пишет американское издание
2023-10-27T17:09
2023-10-27T17:09
новости
турция
украина
румыния
кассетные боеприпасы
закупка
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Украина купила 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства в июле этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября на американском портале Defence One.Согласно украинским документам, собранным агрегатором торговых данных Import Genius, 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого происхождения прибыли в Украину 31 июля."Каждый 155-мм снаряд содержит 88 суббоеприпасов, предназначенных для поражения большей площади, чем стандартные артиллерийские боеприпасы", - отмечается в публикации.Издание подчеркивает, что документы подтверждают информацию, которая в августе появилась в соцсетях и на которой, как утверждалось, запечатлены снаряды M483A в Украине."Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину. В импортных документах в качестве отправителя указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии, а не Турции. И Турция, и Украина ранее отрицали отправку турецких кассетных боеприпасов на Украину", - пишет издание.В документах, предоставленных Import Genius, не указано количество снарядов и их стоимость, но издание, основываясь на общей стоимости и весе товара, предположило, что Киев закупил 6074 снаряда по цене 2972 долларов за снаряд."Снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой", - говорится в публикации.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только 26 октября на донецком направлении ВСУ произвели шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
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новости, турция, украина, румыния, кассетные боеприпасы, закупка
Новости, Турция, Украина, Румыния, кассетные боеприпасы, закупка

Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов

17:09 27.10.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину, пишет американское издание
Украина купила 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства в июле этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 октября на американском портале Defence One.
Согласно украинским документам, собранным агрегатором торговых данных Import Genius, 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого происхождения прибыли в Украину 31 июля.
"Каждый 155-мм снаряд содержит 88 суббоеприпасов, предназначенных для поражения большей площади, чем стандартные артиллерийские боеприпасы", - отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что документы подтверждают информацию, которая в августе появилась в соцсетях и на которой, как утверждалось, запечатлены снаряды M483A в Украине.
"Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину. В импортных документах в качестве отправителя указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая министерству обороны Румынии, а не Турции. И Турция, и Украина ранее отрицали отправку турецких кассетных боеприпасов на Украину", - пишет издание.
В документах, предоставленных Import Genius, не указано количество снарядов и их стоимость, но издание, основываясь на общей стоимости и весе товара, предположило, что Киев закупил 6074 снаряда по цене 2972 долларов за снаряд.
"Снаряды были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой", - говорится в публикации.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только 26 октября на донецком направлении ВСУ произвели шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
13 октября, 21:33
Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать В ООН обеспокоены передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и требуют прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". К этому в пятницу, 13 октября, призвал заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо
 
НовостиТурцияУкраинаРумыниякассетные боеприпасызакупка
 
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