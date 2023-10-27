Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР
14:29 27.10.2023 (обновлено: 14:30 27.10.2023)
Глава ДНР заявил 27 октября на пресс-конференции, что в республике хорошо относятся ко всем языкам, но делать украинский язык государственным в планах нет
По словам Дениса Пушилина, планов давать украинскому языку статус государственного нет. Он напомнил, что действительно, в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, украинский язык был государственным.
"Мы же к языкам в целом нормально относимся. Но мы не рассчитывали на такие чудовищные действия со стороны Киевского режима. Поэтому были внесены изменения в Конституцию, украинский заменил русский. Я со своей стороны не допущу, чтобы украинский язык появился в качестве государственного или привилегированного на территории ДНР. Я уверен, что такую позицию разделяют большинство жителей. На этом языке нас уничтожали и продолжают это делать. У нас негативное отношение к украинскому языку, – пояснил глава республики.
Пушилин подчеркнул, что украинский язык не запрещен в ДНР и его можно изучать – в школах такая возможность предоставлена. Но ни одно образовательное учреждение не вышло с такой инициативой.