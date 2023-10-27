https://ukraina.ru/20231027/1050547928.html

Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР

Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР - 27.10.2023 Украина.ру

Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР

Глава ДНР заявил 27 октября на пресс-конференции, что в республике хорошо относятся ко всем языкам, но делать украинский язык государственным в планах нет

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:30

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По словам Дениса Пушилина, планов давать украинскому языку статус государственного нет. Он напомнил, что действительно, в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, украинский язык был государственным.Пушилин подчеркнул, что украинский язык не запрещен в ДНР и его можно изучать – в школах такая возможность предоставлена. Но ни одно образовательное учреждение не вышло с такой инициативой.

https://ukraina.ru/20231027/1050546248.html

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украинский язык, русский язык