Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР - 27.10.2023 Украина.ру
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Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР
Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР - 27.10.2023 Украина.ру
Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР
Глава ДНР заявил 27 октября на пресс-конференции, что в республике хорошо относятся ко всем языкам, но делать украинский язык государственным в планах нет
2023-10-27T14:29
2023-10-27T14:30
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
украинский язык
русский язык
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По словам Дениса Пушилина, планов давать украинскому языку статус государственного нет. Он напомнил, что действительно, в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, украинский язык был государственным.Пушилин подчеркнул, что украинский язык не запрещен в ДНР и его можно изучать – в школах такая возможность предоставлена. Но ни одно образовательное учреждение не вышло с такой инициативой.
https://ukraina.ru/20231027/1050546248.html
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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украинский язык, русский язык
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, украинский язык, Русский язык

Пушилин: Я не допущу привилегий для украинского языка в ДНР

14:29 27.10.2023 (обновлено: 14:30 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава ДНР заявил 27 октября на пресс-конференции, что в республике хорошо относятся ко всем языкам, но делать украинский язык государственным в планах нет
По словам Дениса Пушилина, планов давать украинскому языку статус государственного нет. Он напомнил, что действительно, в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, украинский язык был государственным.

"Мы же к языкам в целом нормально относимся. Но мы не рассчитывали на такие чудовищные действия со стороны Киевского режима. Поэтому были внесены изменения в Конституцию, украинский заменил русский. Я со своей стороны не допущу, чтобы украинский язык появился в качестве государственного или привилегированного на территории ДНР. Я уверен, что такую позицию разделяют большинство жителей. На этом языке нас уничтожали и продолжают это делать. У нас негативное отношение к украинскому языку, – пояснил глава республики.

Пушилин подчеркнул, что украинский язык не запрещен в ДНР и его можно изучать – в школах такая возможность предоставлена. Но ни одно образовательное учреждение не вышло с такой инициативой.
. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
13:53
В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия УкраинеНападавший ударил Тьерри Боде зонтом и выкрикивал на украинском языке антироссийские заявления, сообщает De Telegraaf
 
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