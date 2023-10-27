В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия Украине - 27.10.2023 Украина.ру
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В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия Украине
В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия Украине - 27.10.2023 Украина.ру
В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия Украине
Нападавший ударил Тьерри Боде зонтом и выкрикивал на украинском языке антироссийские заявления, сообщает De Telegraaf
2023-10-27T13:53
2023-10-27T13:54
новости
нападение
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Руководитель нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде стал жертвой нападения вечером в четверг, 26 октября. Злоумышленник подкараулил его у Гентского университета, где была запланирована его лекция о "падении Европы".Боде получил удар по голове складным зонтом, выкрикивая антироссийские лозунги, сообщает De Telegraaf. Нападавшего тут же задержали. Политик не получил серьезных травм, отделавшись лишь шишкой. Лекцию он отменять не стал.Премьер-министр Марк Рютте объявил на саммите ЕС в Брюсселе назвал произошедшее "плохим развитием событий".Спикер Палаты представителей Вера Бергкамп пожелала Боде и его группе "Форум за демократию" сил:"Что бы вы ни думали или думали, вы держите руки подальше от всех наших депутатов", – сказал Бергкамп.Нидерландский политик не раз высказывался против поставок оружия на Украину Западом, и еще до российской СВО неоднократно служил объектом критики за пророссийские высказывания.
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новости, нападение
Новости, нападение

В Бельгии украинец с зонтом кинулся на политика, выступающего против поставок оружия Украине

13:53 27.10.2023 (обновлено: 13:54 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк.
. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Нападавший ударил Тьерри Боде зонтом и выкрикивал на украинском языке антироссийские заявления, сообщает De Telegraaf
Руководитель нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде стал жертвой нападения вечером в четверг, 26 октября. Злоумышленник подкараулил его у Гентского университета, где была запланирована его лекция о "падении Европы".
Боде получил удар по голове складным зонтом, выкрикивая антироссийские лозунги, сообщает De Telegraaf. Нападавшего тут же задержали. Политик не получил серьезных травм, отделавшись лишь шишкой. Лекцию он отменять не стал.
Премьер-министр Марк Рютте объявил на саммите ЕС в Брюсселе назвал произошедшее "плохим развитием событий".

"Этого не должно случаться. Прославляйте демократию, прославляйте свободу слова, но делайте это и словами, — сказал Рютте. – Это было бы действительно обидно. Речь должна идти о нашей демократии и свободе слова, и мы не должны допустить, чтобы это было разрушено такими элементами, которые пытаются нанести большой ущерб свободе слова с помощью насилия".

Спикер Палаты представителей Вера Бергкамп пожелала Боде и его группе "Форум за демократию" сил:
"Что бы вы ни думали или думали, вы держите руки подальше от всех наших депутатов", – сказал Бергкамп.
Олег Царёв - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
12:40
В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его каналаСейчас правоохранительные органы занимаются поиском нападавших. Об этом сообщил администратор телеграм-канала Царева
Нидерландский политик не раз высказывался против поставок оружия на Украину Западом, и еще до российской СВО неоднократно служил объектом критики за пророссийские высказывания.
 
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