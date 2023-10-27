Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050540823.html
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько - 27.10.2023 Украина.ру
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии, а также рассказал о последствиях большой войны на Ближнем Востоке и отношениях между Россией и Казахстаном
2023-10-27T11:43
2023-10-27T11:43
видео
богдан безпалько
молдавия
скифское золото
выборы
ближний восток
армения
россия
украина
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23946a74e4dc1c1de096b504927f204c.jpg
00:41 - Скандал со скифским золотом: наследие Украины или неумелая имитация?02:48 - Блокировка российских порталов в Молдавии;06:27 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?11:51 - Отношения России и Казахстана;17:44 - О риске радикального изменения демографических процессов в России;22:42 - Об армянских водительских правах на территории России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540450_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_495558c20b4bd1b75542338b0d9c7605.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, богдан безпалько, молдавия, скифское золото, выборы, ближний восток, армения, россия, украина, казахстан, видео
Видео, Богдан Безпалько, Молдавия, скифское золото, выборы, Ближний Восток, Армения, Россия, Украина, Казахстан

Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько

11:43 27.10.2023
 
Читать в
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии, а также рассказал о последствиях большой войны на Ближнем Востоке и отношениях между Россией и Казахстаном
00:41 - Скандал со скифским золотом: наследие Украины или неумелая имитация?
02:48 - Блокировка российских порталов в Молдавии;
06:27 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?
11:51 - Отношения России и Казахстана;
17:44 - О риске радикального изменения демографических процессов в России;
22:42 - Об армянских водительских правах на территории России.
 
ВидеоБогдан БезпалькоМолдавияскифское золотовыборыБлижний ВостокАрменияРоссияУкраинаКазахстан
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
18:12Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Лента новостейМолния