https://ukraina.ru/20231027/1050540823.html

Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько

Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько - 27.10.2023 Украина.ру

Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии, а также рассказал о последствиях большой войны на Ближнем Востоке и отношениях между Россией и Казахстаном

2023-10-27T11:43

2023-10-27T11:43

2023-10-27T11:43

видео

богдан безпалько

молдавия

скифское золото

выборы

ближний восток

армения

россия

украина

казахстан

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00:41 - Скандал со скифским золотом: наследие Украины или неумелая имитация?02:48 - Блокировка российских порталов в Молдавии;06:27 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?11:51 - Отношения России и Казахстана;17:44 - О риске радикального изменения демографических процессов в России;22:42 - Об армянских водительских правах на территории России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, богдан безпалько, молдавия, скифское золото, выборы, ближний восток, армения, россия, украина, казахстан, видео