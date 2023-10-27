https://ukraina.ru/20231027/1050540823.html
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько - 27.10.2023 Украина.ру
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии, а также рассказал о последствиях большой войны на Ближнем Востоке и отношениях между Россией и Казахстаном
2023-10-27T11:43
2023-10-27T11:43
2023-10-27T11:43
видео
богдан безпалько
молдавия
скифское золото
выборы
ближний восток
армения
россия
украина
казахстан
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00:41 - Скандал со скифским золотом: наследие Украины или неумелая имитация?02:48 - Блокировка российских порталов в Молдавии;06:27 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?11:51 - Отношения России и Казахстана;17:44 - О риске радикального изменения демографических процессов в России;22:42 - Об армянских водительских правах на территории России.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, богдан безпалько, молдавия, скифское золото, выборы, ближний восток, армения, россия, украина, казахстан, видео
Видео, Богдан Безпалько, Молдавия, скифское золото, выборы, Ближний Восток, Армения, Россия, Украина, Казахстан
Ни Байдену, ни Нетаньяху: кому нужна большая арабская война и что делать с мигрантами - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии, а также рассказал о последствиях большой войны на Ближнем Востоке и отношениях между Россией и Казахстаном
00:41 - Скандал со скифским золотом: наследие Украины или неумелая имитация?
02:48 - Блокировка российских порталов в Молдавии;
06:27 - Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?
11:51 - Отношения России и Казахстана;
17:44 - О риске радикального изменения демографических процессов в России;
22:42 - Об армянских водительских правах на территории России.