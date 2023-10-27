Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - Пушков - 27.10.2023 Украина.ру
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Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - Пушков
Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - Пушков - 27.10.2023 Украина.ру
Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - Пушков
Независимая позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо пробила брешь в "американском заслоне", ограждающем Европу от её собственных интересов. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале
2023-10-27T10:53
2023-10-27T10:54
новости
алексей пушков
россия
словакия
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Президент Словакии Зузана Чапутова 25 октября официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Лидер левой партии Smer, победившей на сентябрьских парламентских выборах, занял этот пост уже в четвёртый раз."Это, несомненно, брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от её собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину", - написал Пушков.Ранее Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Также она не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии.На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Это привело к срыву принятия бюджета и необходимости вернуться к обсуждению этого вопроса в конце года.
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новости, алексей пушков, россия, словакия, роберт фицо, сша, европа, венгрия, украина
Новости, Алексей Пушков, Россия, Словакия, Роберт Фицо, США, Европа, Венгрия, Украина

Премьерство Фицо пробило брешь в "американском заслоне" в Европе - Пушков

10:53 27.10.2023 (обновлено: 10:54 27.10.2023)
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
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Независимая позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо пробила брешь в "американском заслоне", ограждающем Европу от её собственных интересов. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале
Президент Словакии Зузана Чапутова 25 октября официально назначила Фицо новым премьер-министром республики. Лидер левой партии Smer, победившей на сентябрьских парламентских выборах, занял этот пост уже в четвёртый раз.
"Это, несомненно, брешь в "американском заслоне", которым США оградили Европу от её собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США "в тылу" появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину", - написал Пушков.
Ранее Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Также она не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии.
На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Это привело к срыву принятия бюджета и необходимости вернуться к обсуждению этого вопроса в конце года.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
04:17
Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - PoliticoПремьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. О демарше политиков со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений, сообщает Politico
 
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