С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ - 27.10.2023 Украина.ру
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С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ
С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ - 27.10.2023 Украина.ру
С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ
С космодрома "Плесецк" в Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками. Об этом 27 октября сообщили в военном ведомстве
2023-10-27T10:21
2023-10-27T10:25
новости
спутник
ракета
минобороны
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"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - указали в министерстве.В начале августа ведомство также сообщало о запуске военного спутника с космодрома в Архангельской области, он был успешно выведен на орбиту.Всего с осени 2004 года по весну 2023 года был выполнен 61 пуск ракет "Союз-2.1а", в том числе один суборбитальный. На орбиты вывели 254 космических аппарата.
https://ukraina.ru/20221016/1039776160.html
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Новости, спутник, Ракета, Минобороны, ВКС

С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ

10:21 27.10.2023 (обновлено: 10:25 27.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
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С космодрома "Плесецк" в Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками. Об этом 27 октября сообщили в военном ведомстве
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - указали в министерстве.
В начале августа ведомство также сообщало о запуске военного спутника с космодрома в Архангельской области, он был успешно выведен на орбиту.
Всего с осени 2004 года по весну 2023 года был выполнен 61 пуск ракет "Союз-2.1а", в том числе один суборбитальный. На орбиты вывели 254 космических аппарата.
С космодрома Плесецк запущена ракета Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ
16 октября 2022, 09:38
Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутникЛегкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны
 
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