https://ukraina.ru/20231027/1050538223.html

С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ

С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ - 27.10.2023 Украина.ру

С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками. Об этом 27 октября сообщили в военном ведомстве

2023-10-27T10:21

2023-10-27T10:21

2023-10-27T10:25

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"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - указали в министерстве.В начале августа ведомство также сообщало о запуске военного спутника с космодрома в Архангельской области, он был успешно выведен на орбиту.Всего с осени 2004 года по весну 2023 года был выполнен 61 пуск ракет "Союз-2.1а", в том числе один суборбитальный. На орбиты вывели 254 космических аппарата.

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новости, спутник, ракета, минобороны, вкс