С космодрома "Плесецк" запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ
10:21 27.10.2023 (обновлено: 10:25 27.10.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
© Министерство обороны РФ
С космодрома "Плесецк" в Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками. Об этом 27 октября сообщили в военном ведомстве
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - указали в министерстве.
В начале августа ведомство также сообщало о запуске военного спутника с космодрома в Архангельской области, он был успешно выведен на орбиту.
Всего с осени 2004 года по весну 2023 года был выполнен 61 пуск ракет "Союз-2.1а", в том числе один суборбитальный. На орбиты вывели 254 космических аппарата.