https://ukraina.ru/20231027/1050537957.html

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News - 27.10.2023 Украина.ру

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News

Словения скрытно передала Киеву несколько тактических разведывательных БПЛА Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом со ссылкой на сотрудника компании 27 октября сообщает издание Defense News

2023-10-27T09:58

2023-10-27T09:58

2023-10-27T09:59

новости

словения

украина

всу

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/96/1031649643_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_659879eaee8f4ebec877b8fe310e9506.jpg

С представителем компании и оператором БПЛА Ернеем Модерцем издание смогло побеседовать на проходившее 24-26 октября конференции в Брно.Он не назвал сроки и количество переданных Киеву аппаратов, но отметил, что их было несколько. Также не удалось выяснить, была ли это самостоятельная поставка компании, или же их передали словенские военные из собственных запасов.Издание отмечает, что в министерстве обороны Словении отказались комментировать ситуацию с БПЛА, что укладывается в практикуемый Словенией подход засекречивать большинство подробностей о поставках военной помощи Украине.

https://ukraina.ru/20231027/1050531969.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словения, украина, всу, бпла