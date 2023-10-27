Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050537957.html
Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News
Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News - 27.10.2023 Украина.ру
Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News
Словения скрытно передала Киеву несколько тактических разведывательных БПЛА Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом со ссылкой на сотрудника компании 27 октября сообщает издание Defense News
2023-10-27T09:58
2023-10-27T09:59
новости
словения
украина
всу
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/96/1031649643_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_659879eaee8f4ebec877b8fe310e9506.jpg
С представителем компании и оператором БПЛА Ернеем Модерцем издание смогло побеседовать на проходившее 24-26 октября конференции в Брно.Он не назвал сроки и количество переданных Киеву аппаратов, но отметил, что их было несколько. Также не удалось выяснить, была ли это самостоятельная поставка компании, или же их передали словенские военные из собственных запасов.Издание отмечает, что в министерстве обороны Словении отказались комментировать ситуацию с БПЛА, что укладывается в практикуемый Словенией подход засекречивать большинство подробностей о поставках военной помощи Украине.
https://ukraina.ru/20231027/1050531969.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/96/1031649643_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4c31849e0f1631f94d9af643065ad823.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словения, украина, всу, бпла
Новости, Словения, Украина, ВСУ, БПЛА

Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News

09:58 27.10.2023 (обновлено: 09:59 27.10.2023)
 
© No machine-readable author provided. Žiga assumed (based on copyright claims) / wikimedia
© No machine-readable author provided. Žiga assumed (based on copyright claims) / wikimedia
Читать в
Словения скрытно передала Киеву несколько тактических разведывательных БПЛА Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом со ссылкой на сотрудника компании 27 октября сообщает издание Defense News
С представителем компании и оператором БПЛА Ернеем Модерцем издание смогло побеседовать на проходившее 24-26 октября конференции в Брно.
"На самом деле он [дрон] действительно используется украинцами, и уже некоторое время… У нас есть некоторые каналы связи с военнослужащими, которые используют беспилотники, для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений", - рассказал Модерц.
Он не назвал сроки и количество переданных Киеву аппаратов, но отметил, что их было несколько. Также не удалось выяснить, была ли это самостоятельная поставка компании, или же их передали словенские военные из собственных запасов.
Издание отмечает, что в министерстве обороны Словении отказались комментировать ситуацию с БПЛА, что укладывается в практикуемый Словенией подход засекречивать большинство подробностей о поставках военной помощи Украине.
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
01:06
Третий за вечер БПЛА уничтожила ПВО над Курской областьюОператоры российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Это уже третий БПЛА, который атакует регион только за вечер, 26 октября
 
НовостиСловенияУкраинаВСУБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
18:12Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Лента новостейМолния