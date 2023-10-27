Словения тайно передала Украине разведывательные БПЛА - Defense News
09:58 27.10.2023 (обновлено: 09:59 27.10.2023)
© No machine-readable author provided. Žiga assumed (based on copyright claims) / wikimedia
© No machine-readable author provided. Žiga assumed (based on copyright claims) / wikimedia
Словения скрытно передала Киеву несколько тактических разведывательных БПЛА Bramor C4EYE производства компании C-Astral. Об этом со ссылкой на сотрудника компании 27 октября сообщает издание Defense News
С представителем компании и оператором БПЛА Ернеем Модерцем издание смогло побеседовать на проходившее 24-26 октября конференции в Брно.
"На самом деле он [дрон] действительно используется украинцами, и уже некоторое время… У нас есть некоторые каналы связи с военнослужащими, которые используют беспилотники, для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений", - рассказал Модерц.
Он не назвал сроки и количество переданных Киеву аппаратов, но отметил, что их было несколько. Также не удалось выяснить, была ли это самостоятельная поставка компании, или же их передали словенские военные из собственных запасов.
Издание отмечает, что в министерстве обороны Словении отказались комментировать ситуацию с БПЛА, что укладывается в практикуемый Словенией подход засекречивать большинство подробностей о поставках военной помощи Украине.