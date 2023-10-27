Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октября - 27.10.2023 Украина.ру
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Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октября
Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октября - 27.10.2023 Украина.ру
Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октября
Добровольческий батальон из бывших украинских военнослужащих поступил на российскую службу. Крым подаст к Украине иск за ущерб от энергетической блокады. Новый спикер палаты представителей Конгресса США предложил рассматривать помощь Израилю и Украине отдельными пакетами
2023-10-27T09:45
2023-10-27T11:14
эксклюзив
хроники
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Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал РИА "Новости" командир батальона Андрей Тищенко.«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — отметил собеседник агентства.По словам Тищенко, в учебном центре бойцы батальона появились около трёх недель назад. Как указал командир подразделения, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во всё вникают, пытаются себя в этом проявить.«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял своё оружие», — добавил Тищенко.Ранее, в феврале, он сообщил РИА «Новости» о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках. Тогда он называл критерии отбора в подразделение: моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также сообщал, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.Новость о том, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приступили к обучению, в России восприняли с воодушевлением.«А вот это важная новость. Причём для Киева это серпом по балс, потому что это использование успешного опыта борьбы с УПА* в 40–50-е, когда наилучшие результаты давали перешедшие на нашу сторону бойцы. Причём в отличие от тех, кто по амнистии вернулся и продолжил подрывную деятельность, воспитывали детей и толкали их по партийной линии, такие бойцы уже твёрдо разрывали с подпольем, для них они были злейшими врагами. И поэтому сейчас это даёт им возможность очистить своё честное имя, и при этом они злейшие враги для ВСУ. И у нас меньше людей с фигой в кармане», — отметил бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он отметил о том, что переживать по поводу выдачи бывшим бойцам ВСУ оружия не стоит.«Переживания, мол можно ли им давать оружие и т. п., очень поверхностны. В ОБТФ "Каскад", не дураки служат, там всё это давно учтено и просчитано. Жаль, что так долго тянули с подобными формированиями. Ведь боец ВСУ, вызывая "Волгу", должен понимать, что это не столько сдаться в плен, а возможность перейти на сторону своих. Всё-таки многих пугает неизвестность, уйти к своим, и добровольно, и при этом находиться под стражей неизвестно сколько. Собственно, у бойцов давно на фронте есть своя классификация пленных: кто сам сдался, кто просто остался без БК и кто попал в плен, когда до талого сражался. И отношение к ним, соответственно, разное. И нам надо, чтобы первых было как можно больше, и поэтому так важен пример, что можно не просто сдаться, а именно перейти на нашу сторону. Для воинов это очень большая разница», — подчеркнул Васильев.Можно предположить, что одним батальоном имени Богдана Хмельницкого дело не ограничится и будут сформированы другие подразделения из бывших бойцов ВСУ.Судебные искиКрым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА «Новости» глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.«Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется», — указал он.Одновременно идёт подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.Ранее, 25 октября, арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил первый иск к киевским властям из-за водной блокады полуострова. Суд постановил, что ответчики должны выплатить более 152,6 млрд руб.Также в пятницу, 27 октября, стало известно, что Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесённый ущерб.Об этом РИА "Новости" сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем», — отметил Сальдо.До этого спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Киеву иски за нанесённый ущерб.Тревожный звонокПалата представителей Конгресса США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные мероприятия, заявил новый спикер палаты Майк Джонсон в интервью Fox News.«Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы», — отметил Джонсон.По его словам, он передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с президентом США Джо Байденом ранее в 27 октября.Как утверждают американские СМИ, администрация президента США стремится не разделять сумму помощи Израилю и Украине, надеясь, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму в конгрессе без проволочек.Однако республиканцы проявляют всё больший скептицизм в отношении Украины. Одним из свидетельств этого стало избрание Джонсона на пост спикера.Однако на официальном уровне Джонсон утверждает, что США не оставят Украину без помощи.«Мы не можем позволить Владимиру Путину победить на Украине», — заявил он.В то же время, спикер подчеркнул, что помощь Украине потребует большей подотчётности по уже потраченным деньгам. Очевидно, на такую позицию республиканцев повлияли многочисленные коррупционные скандалы на Украине, в т. ч. касающиеся и закупок Минобороны этого государства.«Израиль — это отдельная тема. Но есть вещь, которая отличает республиканцев палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся финансировать сокращения в других сферах, чтобы сделать это», — отметил спикер.Он также указал, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму $ 14,5 млрд, что немного больше, чем просила администрация Байдена.Ранее, после избрания на пост спикера, Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но «с условиями».* Признана экстремистской и запрещена.
https://ukraina.ru/20231026/1050523471.html
https://ukraina.ru/20231026/1050507111.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октября

09:45 27.10.2023 (обновлено: 11:14 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Добровольческий батальон из бывших украинских военнослужащих поступил на российскую службу. Крым подаст к Украине иск за ущерб от энергетической блокады. Новый спикер палаты представителей Конгресса США предложил рассматривать помощь Израилю и Украине отдельными пакетами
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал РИА "Новости" командир батальона Андрей Тищенко.
«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — отметил собеседник агентства.
По словам Тищенко, в учебном центре бойцы батальона появились около трёх недель назад. Как указал командир подразделения, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во всё вникают, пытаются себя в этом проявить.
«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял своё оружие», — добавил Тищенко.
Владимир Зеленский
Вчера, 18:00
Ставка и военный кабинет, подробности о попытке отравления. Итоги 26 октября на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский провёл заседание военного кабинета в специальном формате, где обсудили в т.ч. и вопросы оборонпрома. Следственный комитет РФ рассказал подробности о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного краснознамённого училища лётчиков
Ранее, в феврале, он сообщил РИА «Новости» о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках. Тогда он называл критерии отбора в подразделение: моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также сообщал, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.
Новость о том, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приступили к обучению, в России восприняли с воодушевлением.
«А вот это важная новость. Причём для Киева это серпом по балс, потому что это использование успешного опыта борьбы с УПА* в 40–50-е, когда наилучшие результаты давали перешедшие на нашу сторону бойцы. Причём в отличие от тех, кто по амнистии вернулся и продолжил подрывную деятельность, воспитывали детей и толкали их по партийной линии, такие бойцы уже твёрдо разрывали с подпольем, для них они были злейшими врагами. И поэтому сейчас это даёт им возможность очистить своё честное имя, и при этом они злейшие враги для ВСУ. И у нас меньше людей с фигой в кармане», — отметил бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.
Он отметил о том, что переживать по поводу выдачи бывшим бойцам ВСУ оружия не стоит.
«Переживания, мол можно ли им давать оружие и т. п., очень поверхностны. В ОБТФ "Каскад", не дураки служат, там всё это давно учтено и просчитано. Жаль, что так долго тянули с подобными формированиями. Ведь боец ВСУ, вызывая "Волгу", должен понимать, что это не столько сдаться в плен, а возможность перейти на сторону своих. Всё-таки многих пугает неизвестность, уйти к своим, и добровольно, и при этом находиться под стражей неизвестно сколько. Собственно, у бойцов давно на фронте есть своя классификация пленных: кто сам сдался, кто просто остался без БК и кто попал в плен, когда до талого сражался. И отношение к ним, соответственно, разное. И нам надо, чтобы первых было как можно больше, и поэтому так важен пример, что можно не просто сдаться, а именно перейти на нашу сторону. Для воинов это очень большая разница», — подчеркнул Васильев.
Можно предположить, что одним батальоном имени Богдана Хмельницкого дело не ограничится и будут сформированы другие подразделения из бывших бойцов ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 13:18
Смена политики Словакии, новая PR-парадигма США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октябряНовый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать оказание военной помощи Украине и продление антироссийских санкций. В Белом доме задумались о смене PR в отношении помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Судебные иски
Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА «Новости» глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
«Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется», — указал он.
Одновременно идёт подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
Ранее, 25 октября, арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил первый иск к киевским властям из-за водной блокады полуострова. Суд постановил, что ответчики должны выплатить более 152,6 млрд руб.
Также в пятницу, 27 октября, стало известно, что Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесённый ущерб.
Об этом РИА "Новости" сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем», — отметил Сальдо.
До этого спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Киеву иски за нанесённый ущерб.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 09:47
Ужесточение мобилизации и проблемы с ротацией на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряВ Верховной Раде анонсировали ужесточение мобилизационных мер на Украине и рассказали о проблемах с ротацией и нехваткой добровольцев
Тревожный звонок
Палата представителей Конгресса США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные мероприятия, заявил новый спикер палаты Майк Джонсон в интервью Fox News.
«Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы», — отметил Джонсон.
По его словам, он передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с президентом США Джо Байденом ранее в 27 октября.
Как утверждают американские СМИ, администрация президента США стремится не разделять сумму помощи Израилю и Украине, надеясь, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму в конгрессе без проволочек.
Однако республиканцы проявляют всё больший скептицизм в отношении Украины. Одним из свидетельств этого стало избрание Джонсона на пост спикера.
Однако на официальном уровне Джонсон утверждает, что США не оставят Украину без помощи.
«Мы не можем позволить Владимиру Путину победить на Украине», — заявил он.
В то же время, спикер подчеркнул, что помощь Украине потребует большей подотчётности по уже потраченным деньгам. Очевидно, на такую позицию республиканцев повлияли многочисленные коррупционные скандалы на Украине, в т. ч. касающиеся и закупок Минобороны этого государства.
«Израиль — это отдельная тема. Но есть вещь, которая отличает республиканцев палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся финансировать сокращения в других сферах, чтобы сделать это», — отметил спикер.
Он также указал, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму $ 14,5 млрд, что немного больше, чем просила администрация Байдена.
Ранее, после избрания на пост спикера, Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но «с условиями».
* Признана экстремистской и запрещена.
 
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