https://ukraina.ru/20231027/1050536405.html
Китай не примет участие во встрече на Мальте по украинской "формуле мира" – Bloomberg
Китай не примет участие во встрече на Мальте по украинской "формуле мира" – Bloomberg - 27.10.2023 Украина.ру
Китай не примет участие во встрече на Мальте по украинской "формуле мира" – Bloomberg
Представители Китая, как ожидается, не примут участие во встрече советников по национальной безопасности на Мальте, посвящённой реализации киевской "формулы мира". Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg
2023-10-27T09:24
2023-10-27T09:24
2023-10-27T09:24
новости
украина
"формула мира"
владимир зеленский
переговоры
китай
россия
мальта
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"По словам людей, знакомых с ситуацией, в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в режиме онлайн", - говорится в сообщении.Администрация президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщала об участии во встрече на Мальте представителей более 55 государств.В публикации отмечается, что отсутствие на переговорах Пекина "станет разочарованием для Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта".Так называемая "формула мира" Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск с Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.Украина намерена в конце этого года провести саммит по "формуле мира", рассчитывая привлечь к участию в нём Пекин."Решающее значение для этих усилий будет иметь участие Китая, по мнению наблюдателей, одной из немногих стран, имеющих некоторое влияние на Владимира Путина", - пишет Bloomberg.В Москве предлагаемую Зеленским "формулу" считают полностью оторванной от реальности, отмечая, что реальных предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет.
https://ukraina.ru/20231018/1050293338.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, "формула мира", владимир зеленский, переговоры, китай, россия, мальта
Новости, Украина, "формула мира", Владимир Зеленский, переговоры, Китай, Россия, Мальта
Китай не примет участие во встрече на Мальте по украинской "формуле мира" – Bloomberg
Представители Китая, как ожидается, не примут участие во встрече советников по национальной безопасности на Мальте, посвящённой реализации киевской "формулы мира". Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg
"По словам людей, знакомых с ситуацией, в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Администрация президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщала об участии во встрече на Мальте представителей более 55 государств.
В публикации отмечается, что отсутствие на переговорах Пекина "станет разочарованием для Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта".
Так называемая "формула мира" Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск с Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.
Украина намерена в конце этого года провести саммит по "формуле мира", рассчитывая привлечь к участию в нём Пекин.
"Решающее значение для этих усилий будет иметь участие Китая, по мнению наблюдателей, одной из немногих стран, имеющих некоторое влияние на Владимира Путина", - пишет Bloomberg.
В Москве предлагаемую Зеленским "формулу" считают полностью оторванной от реальности, отмечая, что реальных предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет.