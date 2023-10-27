ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК - 27.10.2023 Украина.ру
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ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК
ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК - 27.10.2023 Украина.ру
ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК
Украинская артиллерия ночью и утром 27 октября дважды обстреляла Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-27T08:13
2023-10-27T08:13
новости
россия
днр
донецк
обстрелы
всу
артиллерия
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По Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка после 00:00 (мск) было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлениям: 00:10 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06:05 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки артиллерия ВСУ восемь раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, всу, артиллерия
Новости, Россия, ДНР, Донецк, обстрелы, ВСУ, артиллерия

ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК

08:13 27.10.2023
 
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
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Украинская артиллерия ночью и утром 27 октября дважды обстреляла Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
По Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка после 00:00 (мск) было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлениям: 00:10 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06:05 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки артиллерия ВСУ восемь раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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