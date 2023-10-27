ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК
© предоставлено Николаем Овсиенко
© предоставлено Николаем Овсиенко
Украинская артиллерия ночью и утром 27 октября дважды обстреляла Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
По Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка после 00:00 (мск) было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлениям: 00:10 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06:05 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки артиллерия ВСУ восемь раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 25 единиц различных боеприпасов.
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