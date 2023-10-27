ВСУ дважды обстреляли Донецк из натовской артиллерии - СЦКК

"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки" Основная проблема наступления на Авдеевку заключается в том, что у ВС РФ пока не хватает "длинных рук", чтобы дотянуться до украинской артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов