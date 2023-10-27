https://ukraina.ru/20231027/1050534808.html

Главком ВСУ доложил шефам из США и Британии обстановку на фронте

Главком ВСУ доложил шефам из США и Британии обстановку на фронте - 27.10.2023 Украина.ру

Главком ВСУ доложил шефам из США и Британии обстановку на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе встречи с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным рассказал им о ситуации "на наиболее сложных направлениях" и потребностях украинской армии. Об этом он 27 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-27T07:13

2023-10-27T07:13

2023-10-27T07:13

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"Провели встречу в широком составе с нашими партнёрами - Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника", - написал Залужный.По его словам, также на встрече обсуждались актуальные потребности ВСУ в снарядах, БПЛА и военной технике."Особо обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", - отметил украинский главком.Напомним, начавшееся 4 июня украинское контрнаступление, по данным на начало октября, стоило киевскому режиму потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не смогли достигнуть поставленных целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231027/1050528985.html

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новости, украина, всу, валерий залужный, сша, великобритания