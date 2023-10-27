https://ukraina.ru/20231027/1050525668.html

"Главное — оказаться в Евросоюзе". Молдавия готова самоуничтожиться ради борьбы с Россией

"Главное — оказаться в Евросоюзе". Молдавия готова самоуничтожиться ради борьбы с Россией - 27.10.2023 Украина.ру

"Главное — оказаться в Евросоюзе". Молдавия готова самоуничтожиться ради борьбы с Россией

Власти Молдавии заблокировали на территории страны веб-сайты РТР, НТВ, RT, РЕН-ТВ и ещё целого ряда российских телеканалов. По официальной версии, это было сделано в рамках "борьбы с дезинформацией"

2023-10-27T05:11

2023-10-27T05:11

2023-10-27T08:19

эксклюзив

владимир зотов

молдавия

приднестровье

санду

захарова

сво

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МИД РФ назвал произошедшее нарушением принципа свободы слова и попыткой вытеснить русскоязычный контент из молдавского информационного пространства.Мария Захарова отметила, что решение о блокировке российских интернет-порталов было принято в преддверии местных выборов, которые должны пройти в Молдавии 5 ноября. Таким образом правящий режим пытается исправить ситуацию, связанную с низкими рейтингами кандидатов от власти, подчеркнула она.Репрессии в отношении российских СМИ давно стали неотъемлемой частью современных молдавских реалий. В середине сентября из страны был депортирован главный редактор Sputnik Молдова Виталий Денисов, причём сам сайт агентства власти заблокировали ещё в феврале. Помимо российских, регулярно закрываются и местные СМИ, чья информационная политика идёт вразрез с устремлениями Майи Санду и её приближённых.Кроме того, недавно в республике начал работать Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, основной целью которого заявлено "противодействие пропаганде" - разумеется, российской. Параллельно в Молдавии начнёт действовать аналогичный проект Info Trust Alliance, курируемый МИД Германии. В целом рассуждения о том, что РФ ведёт против сделавшей европейский выбор Молдавии информационную войну, являются одним из центральных пунктов политической программы нынешнего молдавского режима.Помимо этого, официальный Кишинёв в принципе относится с недоверием к использованию русского языка – в частности, заявлялось, что жители Гагаузии не отличаются благонадёжностью именно потому, что они предпочитают говорить по-русски, а не по-румынски. Ситуация в языковой сфере в Молдавии вызывает нарекания даже у Совета Европы, который рекомендовал вернуться к использованию русского в документообороте и улучшить защиту прав национальных меньшинств.При этом Майя Санду постоянно высказывает опасения по поводу внешнего вмешательства в предвыборный процесс. Эти заявления делаются на фоне беспрецедентной поддержки её режима со стороны Запада, разгрома оппозиции и устранения политических конкурентов. Тем не менее Санду чувствует себя не слишком уверенно, и тому есть объективные причины.В Молдавии продолжается серьёзнейший экономический кризис. Несмотря на многочисленные декларации правительства, ситуация в экономике не улучшается. В республике растёт спрос на дрова, которые постоянно дорожают — ибо использовать топливо, более подходящее для XXI века, молдаванам становится всё труднее из-за кратного роста тарифов. Растут цены на все социально значимые товары, инфляция давно превысила 30%. И в этой ситуации Санду и руководимая ей партия PAS, похоже, вообще оставили всякие надежды на улучшение уровня жизни, сделав основную ставку на политику и связанные с ней борьбу с Россией и уверения в скорейшей «евроинтеграции» — единственное, что, по их мнению, позволит им остаться у власти.Всё это сопровождается беспрецедентным ростом военной активности. В текущем году в Молдавии прошли семь учений с участием подразделений НАТО (причём часть из них — в непосредственной близости от Зоны безопасности на Днестре), и ещё в пяти молдавские военнослужащие участвовали за границей. Прямо сейчас на молдавской территории проходит сразу два подобные мероприятия — совместно с американским спецназом (Aurochs Partner — 2023) и с ВС Румынии (JCET-2023) Причём последние учения проходят уже второй раз за год: весной в них также участвовали спецподразделения из Британии и США.При этом ещё относительно недавно многие наблюдатели из России высказывали опасения по поводу того, что такие маневры являются частью подготовки к нападению на Приднестровье, в котором также должны были участвовать ВСУ. В рамках этого украинские подразделения начали скапливаться в близости от границ ПМР, однако неудачи, связанные с наступлением на Запорожском направлении, либо вообще закрыли возможность начать боевые действия на данном направлении, либо серьёзно её отсрочили — у ВСУ просто не осталось для этого сил.В последнее время в регионе даже наблюдается некоторое подобие деэскалации — в частности, на приднестровско-украинской границе был открыт КПП Первомайск — Кучурган, закрытый Киевом сразу после начала СВО. Официальные представители Кишинёва заявляют о приверженности мирному решению приднестровского конфликта. Более того, в Молдавии появляются высказывания о возможности вступления в ЕС без Приднестровья — ещё летом об этом заявил глава молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску. Недавно это подтвердила и Майя Санду, по словам которой, Кишинёв может рассмотреть вариант евроинтеграции в два этапа: «сначала правый берег, а потом левый».Соответственно, целью милитаризации Молдавии, по-видимому, является не силовой захват Приднестровья, а подготовка новой партии пушечного мяса для войны с Россией — и нет большой разницы в том, где будет проходить её следующий этап. Молдавия продаёт единственный имеющийся в её активе товар — русофобию, и на этом пути, как представляется, она готова зайти даже дальше Украины. По крайней мере, из слов премьера Дорина Речана следует, что само существование государства «Республика Молдова» не представляет для него особенной ценности. По мнению Речана, неважно, как Молдавия войдёт в НАТО и ЕС — в качестве независимого государства или в качестве части Румынии. Речан не уточнил, волнует ли его возможность того, что Молдавия в процессе евроинтеграции просто израсходует себя в противостоянии Запада с Россией — как сейчас это делает Украина.Для России же растущая враждебность официального Кишинёва и милитаризация, которую он проводит, означает лишь одно: необходимость брать под контроль Одесскую область с течением времени становится не менее, а, наоборот, всё более актуальной.

https://ukraina.ru/20230519/1046388695.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, молдавия, приднестровье, санду, захарова, сво