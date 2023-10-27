"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска - 27.10.2023 Украина.ру
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"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска - 27.10.2023 Украина.ру
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска
На Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T06:00
2023-10-27T06:00
новости
всу
купянское направление
купянск
белгород
наступление
бои
граница
шебекино
обстрелы
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Подразделениям не хватило буквально недели быстрого и компетентного движения с активным применением ракет и артиллерии, чтобы дойти до Купянска. Но российские военные до него обязательно дойдут, потому что с Белгородской области необходимо снять угрозу обстрелов, рассказал эксперт.Сейчас на границе Харьковской и Белгородской областей идут позиционные бои. В них участвуют российские пограничники и солдаты срочной службы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, купянское направление, купянск, белгород, наступление, бои, граница, шебекино, обстрелы, россия
Новости, ВСУ, Купянское направление, Купянск, Белгород, наступление, бои, граница, Шебекино, обстрелы, Россия

"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска

06:00 27.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Подразделениям не хватило буквально недели быстрого и компетентного движения с активным применением ракет и артиллерии, чтобы дойти до Купянска. Но российские военные до него обязательно дойдут, потому что с Белгородской области необходимо снять угрозу обстрелов, рассказал эксперт.
"Да, украинцы редко заходят на нашу территорию, но беспокоящий огонь ведут постоянно, а также бьют артиллерийскими и ракетными системами по Шебекино, Новой Таволжанке и самому Белгороду", - подчеркнул Живов.
Сейчас на границе Харьковской и Белгородской областей идут позиционные бои. В них участвуют российские пограничники и солдаты срочной службы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 14:48
Алексей Самойлов: ВСУ вслепую пытаются бить Россию под Херсоном, но мы возьмем Авдеевку и будем наступатьСтратегический интерес ВСУ на Херсонском направлении только один – выход на степной участок левобережья и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения
 
НовостиВСУКупянское направлениеКупянскБелгороднаступлениебоиграницаШебекинообстрелыРоссия
 
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