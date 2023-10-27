https://ukraina.ru/20231027/1050512216.html
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска - 27.10.2023 Украина.ру
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска
На Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T06:00
2023-10-27T06:00
2023-10-27T06:00
новости
всу
купянское направление
купянск
белгород
наступление
бои
граница
шебекино
обстрелы
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/54/1033835413_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_30859d61bac6c9c0001139ffcf04d8e9.jpg
Подразделениям не хватило буквально недели быстрого и компетентного движения с активным применением ракет и артиллерии, чтобы дойти до Купянска. Но российские военные до него обязательно дойдут, потому что с Белгородской области необходимо снять угрозу обстрелов, рассказал эксперт.Сейчас на границе Харьковской и Белгородской областей идут позиционные бои. В них участвуют российские пограничники и солдаты срочной службы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, купянское направление, купянск, белгород, наступление, бои, граница, шебекино, обстрелы, россия
Новости, ВСУ, Купянское направление, Купянск, Белгород, наступление, бои, граница, Шебекино, обстрелы, Россия
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до Купянска
На Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов