Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков - 26.10.2023 Украина.ру
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Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков
Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков - 26.10.2023 Украина.ру
Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков
Предложенное президентом США Джо Байденом для членов Конгресса новое обоснование поддержки Украины, как залога экономического роста, фактически раскрыло бессмысленность его предыдущих доводов. Об этом сенатор Алексей Пушков 26 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-26T09:18
2023-10-26T09:19
новости
алексей пушков
сша
джо байден
украина
военная помощь
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Ранее газета Politico со ссылкой на конгрессменов обеих политических партий сообщила о новой аргументации администрации Байдена, обосновывающей необходимость дальнейшего выделения помощи Украине. Теперь Белый дом утверждает, что эта помощь якобы станет залогом экономического роста в самих США.По информации Politico, неназываемый высокопоставленный представитель Республиканской партии рассказал газете, что администрация Байдена негласно "признала, что её риторика касательно Украины была катастрофой... и что её необходимо изменить".
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новости, алексей пушков, сша, джо байден, украина, военная помощь
Новости, Алексей Пушков, США, Джо Байден, Украина, военная помощь

Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков

09:18 26.10.2023 (обновлено: 09:19 26.10.2023)
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
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Предложенное президентом США Джо Байденом для членов Конгресса новое обоснование поддержки Украины, как залога экономического роста, фактически раскрыло бессмысленность его предыдущих доводов. Об этом сенатор Алексей Пушков 26 октября написал в своём телеграм-канале
Ранее газета Politico со ссылкой на конгрессменов обеих политических партий сообщила о новой аргументации администрации Байдена, обосновывающей необходимость дальнейшего выделения помощи Украине. Теперь Белый дом утверждает, что эта помощь якобы станет залогом экономического роста в самих США.
"Информационная обстановка в США вокруг Украина заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", - написал Пушков.
По информации Politico, неназываемый высокопоставленный представитель Республиканской партии рассказал газете, что администрация Байдена негласно "признала, что её риторика касательно Украины была катастрофой... и что её необходимо изменить".
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НовостиАлексей ПушковСШАДжо БайденУкраинавоенная помощь
 
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