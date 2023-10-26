https://ukraina.ru/20231026/1050499428.html

Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков

Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков - 26.10.2023 Украина.ру

Байден признал бессмысленность прежних доводов в поддержку Украины - Пушков

Предложенное президентом США Джо Байденом для членов Конгресса новое обоснование поддержки Украины, как залога экономического роста, фактически раскрыло бессмысленность его предыдущих доводов. Об этом сенатор Алексей Пушков 26 октября написал в своём телеграм-канале

2023-10-26T09:18

2023-10-26T09:18

2023-10-26T09:19

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Ранее газета Politico со ссылкой на конгрессменов обеих политических партий сообщила о новой аргументации администрации Байдена, обосновывающей необходимость дальнейшего выделения помощи Украине. Теперь Белый дом утверждает, что эта помощь якобы станет залогом экономического роста в самих США.По информации Politico, неназываемый высокопоставленный представитель Республиканской партии рассказал газете, что администрация Байдена негласно "признала, что её риторика касательно Украины была катастрофой... и что её необходимо изменить".

https://ukraina.ru/20231026/1050493881.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей пушков, сша, джо байден, украина, военная помощь