https://ukraina.ru/20231026/1050498972.html

Посол РФ в Израиле рассказал о попавших в заложники россиянах

Посол РФ в Израиле рассказал о попавших в заложники россиянах - 26.10.2023 Украина.ру

Посол РФ в Израиле рассказал о попавших в заложники россиянах

Трое человек с гражданством России и Израиля, предположительно, находятся в заложниках. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире программы "Полный контакт" на "Соловьев LIVE"

2023-10-26T09:10

2023-10-26T09:10

2023-10-26T09:10

израиль

россияне

посол

заложники

новости

зарубежье

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"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках (в секторе Газа - ред.). Соответствующие контакты проводятся", - сказал посол.В начале месяца Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, еще семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ukraina.ru/20231026/1050487193.html

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израиль, россияне, посол, заложники, новости, зарубежье