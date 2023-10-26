Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо - 26.10.2023 Украина.ру
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Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо
Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо - 26.10.2023 Украина.ру
Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо
Разрушенная в результате украинских ударов в июне Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново. Об этом со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо 26 октября сообщает РИА Новости
2023-10-26T08:16
2023-10-26T08:17
новости
россия
херсонская область
запорожская аэс
владимир сальдо
каховская гэс
каховское водохранилище
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"Каховская ГЭС - плотина, машинный зал, шлюз - полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект. Её придётся создавать заново - сначала разобрать развалины, затем строить новую ГЭС", - приводит агентство слова губернатора.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что вызвало частичное разрушение станции и неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение не только Крымского полуострова, но и Запорожской и Херсонской областей.
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новости, россия, херсонская область, запорожская аэс, владимир сальдо, каховская гэс, каховское водохранилище
Новости, Россия, Херсонская область, Запорожская АЭС, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище

Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо

08:16 26.10.2023 (обновлено: 08:17 26.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Разрушенная в результате украинских ударов в июне Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново. Об этом со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо 26 октября сообщает РИА Новости
"Каховская ГЭС - плотина, машинный зал, шлюз - полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект. Её придётся создавать заново - сначала разобрать развалины, затем строить новую ГЭС", - приводит агентство слова губернатора.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что вызвало частичное разрушение станции и неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение не только Крымского полуострова, но и Запорожской и Херсонской областей.
Видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 11:42
Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - ТелегинЖурналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский, находясь в Геническе Херсонской области, пообщались с и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской ВГА и руководителем херсонского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорем Телегиным
 
НовостиРоссияХерсонская областьЗапорожская АЭСВладимир СальдоКаховская ГЭСКаховское водохранилище
 
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