Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо
08:16 26.10.2023 (обновлено: 08:17 26.10.2023)
Разрушенная в результате украинских ударов в июне Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново. Об этом со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо 26 октября сообщает РИА Новости
"Каховская ГЭС - плотина, машинный зал, шлюз - полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект. Её придётся создавать заново - сначала разобрать развалины, затем строить новую ГЭС", - приводит агентство слова губернатора.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что вызвало частичное разрушение станции и неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение не только Крымского полуострова, но и Запорожской и Херсонской областей.
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