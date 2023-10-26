Разрушенную украинцами Каховскую ГЭС придётся отстраивать заново - Сальдо

Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - Телегин

Журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский, находясь в Геническе Херсонской области, пообщались с и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской ВГА и руководителем херсонского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорем Телегиным