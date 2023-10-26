https://ukraina.ru/20231026/1050497545.html

Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах в районе Хмельницкой АЭС

Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах в районе Хмельницкой АЭС - 26.10.2023 Украина.ру

Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах в районе Хмельницкой АЭС

Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции. Об этом рассказал 25 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации

2023-10-26T07:41

2023-10-26T07:41

2023-10-26T07:41

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В результате на площадке были выбиты стекла в окнах.Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами АЭС.По словам Гросси, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что "два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров" от АЭС. Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.

https://ukraina.ru/20231019/1050318745.html

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2023

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аэс, новости, взрывы, рафаэль гросси, магатэ