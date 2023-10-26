Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах в районе Хмельницкой АЭС
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции. Об этом рассказал 25 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации
В результате на площадке были выбиты стекла в окнах.
Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами АЭС.
По словам Гросси, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что "два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров" от АЭС.
Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.
19 октября, 10:47Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о соблюдении его пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и снижении накала боевых действий в районе станции. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica