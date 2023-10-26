Небензя назвал главную цель резолюции США по палестино-израильскому конфликту - 26.10.2023 Украина.ру
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Небензя назвал главную цель резолюции США по палестино-израильскому конфликту
Небензя назвал главную цель резолюции США по палестино-израильскому конфликту - 26.10.2023 Украина.ру
Небензя назвал главную цель резолюции США по палестино-израильскому конфликту
Целью проекта ближневосточной резолюции США было "застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", а не спасти людей в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя
2023-10-26T03:05
2023-10-26T03:06
новости
совбез оон
россия
небензя
палестино-израильский конфликт
сша
палестина
израиль
хамас
ближний восток
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Ранее Россия и Китай наложили вето на проект американской резолюции, в котором не содержится призыва к немедленному прекращению огня. Позицию РФ и КНР также поддержали ОАЭ, воздержались при голосовании Бразилия и Мозамбик. Остальные члены Совбеза голосовали за проект США.По словам Небензи, на прошлой неделе США фактически заблокировали попытку Совбеза выработать реакцию на чудовищный кризис, наложив вето на проект гуманитарной резолюции Бразилии. Он напомнил, что тогда США единственные проголосовали против предложенных Россией поправок с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждению всех неизбирательных атак на гражданское население."Из этого стало очевидно, что Соединённые Штаты попросту не хотят, чтобы решения Совета безопасности ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в Газе на земле, которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать ещё более масштабный конфликт в рамках региона, а, возможно, и за его пределами", - сказал Небензя.Он также добавил, что проект резолюции США был насыщен неуместными, политизированными и "крайне сомнительными положениями". При этом, "никакого нормального консультативного процесса по нему в Совете не было", а авторы проекта "проигнорировали практически все замечания делегаций, а также сложившуюся практику работы по проектам документов"."Американская делегация прямо отказывала членам Совета в возможности консультаций со столицами, устанавливая нереалистичные крайние сроки… Неудивительно, что итоговый продукт совершенно не дотягивает даже до минимальных стандартов качества. Он по-прежнему не содержит призыва к прекращению огня. В нём нет осуждения неизбирательных атак по гражданскому населению и гражданским объектам в Газе", - подчеркнул Небензя.В итоге на голосование представлен "насквозь политизированный документ, единственная цель которого – не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков".
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новости, совбез оон, россия, небензя, палестино-израильский конфликт, сша, палестина, израиль, хамас, ближний восток
Новости, Совбез ООН, Россия, Небензя, Палестино-израильский конфликт, США, Палестина, Израиль, ХАМАС, Ближний Восток

Небензя назвал главную цель резолюции США по палестино-израильскому конфликту

03:05 26.10.2023 (обновлено: 03:06 26.10.2023)
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Целью проекта ближневосточной резолюции США было "застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", а не спасти людей в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект американской резолюции, в котором не содержится призыва к немедленному прекращению огня. Позицию РФ и КНР также поддержали ОАЭ, воздержались при голосовании Бразилия и Мозамбик. Остальные члены Совбеза голосовали за проект США.
По словам Небензи, на прошлой неделе США фактически заблокировали попытку Совбеза выработать реакцию на чудовищный кризис, наложив вето на проект гуманитарной резолюции Бразилии. Он напомнил, что тогда США единственные проголосовали против предложенных Россией поправок с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждению всех неизбирательных атак на гражданское население.
"Из этого стало очевидно, что Соединённые Штаты попросту не хотят, чтобы решения Совета безопасности ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в Газе на земле, которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать ещё более масштабный конфликт в рамках региона, а, возможно, и за его пределами", - сказал Небензя.
Он также добавил, что проект резолюции США был насыщен неуместными, политизированными и "крайне сомнительными положениями". При этом, "никакого нормального консультативного процесса по нему в Совете не было", а авторы проекта "проигнорировали практически все замечания делегаций, а также сложившуюся практику работы по проектам документов".
"Американская делегация прямо отказывала членам Совета в возможности консультаций со столицами, устанавливая нереалистичные крайние сроки… Неудивительно, что итоговый продукт совершенно не дотягивает даже до минимальных стандартов качества. Он по-прежнему не содержит призыва к прекращению огня. В нём нет осуждения неизбирательных атак по гражданскому населению и гражданским объектам в Газе", - подчеркнул Небензя.
В итоге на голосование представлен "насквозь политизированный документ, единственная цель которого – не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков".
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 02:38
Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликтуПредставители России и Китая в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Об этом 25 октября сообщает корреспондент РИА Новости
 
НовостиСовбез ООНРоссияНебензяПалестино-израильский конфликтСШАПалестинаИзраильХАМАСБлижний Восток
 
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