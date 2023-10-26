https://ukraina.ru/20231026/1050495421.html

Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту

Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту - 26.10.2023 Украина.ру

Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту

Представители России и Китая в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Об этом 25 октября сообщает корреспондент РИА Новости

2023-10-26T02:38

2023-10-26T02:38

2023-10-26T02:39

новости

оон

совбез оон

палестино-израильский конфликт

сша

россия

китай

израиль

палестина

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/13/1046367486_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a86206026b8aca7b38d56b41d07a3160.jpg

Американскую инициативу поддержали десять членов Совбеза. Против, помимо Москвы и Пекина, проголосовали также ОАЭ, воздержались представители Мозамбика и Бразилии.По словам постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, американский проект "серьёзно несбалансирован и путает", он не содержит призыва мира к прекращению огня.Чжан Цзюнь отметил, что Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако Соединённые Штаты проигнорировали главные озабоченности сторон и ограничились только внесением косметических изменений.Также стало известно, что Совбез ООН не принял и российскую резолюцию, против которой выступили США и Великобритания. Поддержали российскую инициативу также Китай, Гана и ОАЭ, девять членов СБ ООН (из 15) воздержались.В распространённом Вашингтоном в Совбезе ООН 22 октября проекте резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины осуждаются действия ХАМАС, признаётся право Тель-Авива на самооборону, говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников, но не содержится призыва к прекращению огня.24 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию из-за отсутствия принципиального пункта - в документе США нет призыва к прекращению огня.В альтернативном российском проекте, в частности, содержатся призывы: к немедленному и устойчивому прекращению огня; к немедленной отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора; к организации гуманитарных пауз и коридоров; к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.Российский проект резолюции одновременно осуждает и нападение ХАМАС 7 октября, и неизбирательные израильские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе.

https://ukraina.ru/20231026/1050495193.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оон, совбез оон, палестино-израильский конфликт, сша, россия, китай, израиль, палестина, хамас, бразилия, оаэ