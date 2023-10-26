https://ukraina.ru/20231026/1050495421.html
Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту
Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту - 26.10.2023 Украина.ру
Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту
Представители России и Китая в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Об этом 25 октября сообщает корреспондент РИА Новости
2023-10-26T02:38
2023-10-26T02:38
2023-10-26T02:39
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Американскую инициативу поддержали десять членов Совбеза. Против, помимо Москвы и Пекина, проголосовали также ОАЭ, воздержались представители Мозамбика и Бразилии.По словам постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, американский проект "серьёзно несбалансирован и путает", он не содержит призыва мира к прекращению огня.Чжан Цзюнь отметил, что Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако Соединённые Штаты проигнорировали главные озабоченности сторон и ограничились только внесением косметических изменений.Также стало известно, что Совбез ООН не принял и российскую резолюцию, против которой выступили США и Великобритания. Поддержали российскую инициативу также Китай, Гана и ОАЭ, девять членов СБ ООН (из 15) воздержались.В распространённом Вашингтоном в Совбезе ООН 22 октября проекте резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины осуждаются действия ХАМАС, признаётся право Тель-Авива на самооборону, говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников, но не содержится призыва к прекращению огня.24 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию из-за отсутствия принципиального пункта - в документе США нет призыва к прекращению огня.В альтернативном российском проекте, в частности, содержатся призывы: к немедленному и устойчивому прекращению огня; к немедленной отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора; к организации гуманитарных пауз и коридоров; к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.Российский проект резолюции одновременно осуждает и нападение ХАМАС 7 октября, и неизбирательные израильские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе.
https://ukraina.ru/20231026/1050495193.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, совбез оон, палестино-израильский конфликт, сша, россия, китай, израиль, палестина, хамас, бразилия, оаэ
Новости, ООН, Совбез ООН, Палестино-израильский конфликт, США, Россия, Китай, Израиль, Палестина, ХАМАС, Бразилия, ОАЭ
Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту
02:38 26.10.2023 (обновлено: 02:39 26.10.2023)
Представители России и Китая в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Об этом 25 октября сообщает корреспондент РИА Новости
Американскую инициативу поддержали десять членов Совбеза. Против, помимо Москвы и Пекина, проголосовали также ОАЭ, воздержались представители Мозамбика и Бразилии.
По словам постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, американский проект "серьёзно несбалансирован и путает", он не содержит призыва мира к прекращению огня.
Чжан Цзюнь отметил, что Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако Соединённые Штаты проигнорировали главные озабоченности сторон и ограничились только внесением косметических изменений.
Также стало известно, что Совбез ООН не принял и российскую резолюцию, против которой выступили США и Великобритания. Поддержали российскую инициативу также Китай, Гана и ОАЭ, девять членов СБ ООН (из 15) воздержались.
В распространённом Вашингтоном в Совбезе ООН 22 октября проекте резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины осуждаются действия ХАМАС, признаётся право Тель-Авива на самооборону, говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников, но не содержится призыва к прекращению огня.
24 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию из-за отсутствия принципиального пункта - в документе США нет призыва к прекращению огня.
В альтернативном российском проекте, в частности, содержатся призывы: к немедленному и устойчивому прекращению огня; к немедленной отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора; к организации гуманитарных пауз и коридоров; к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.
Российский проект резолюции одновременно осуждает и нападение ХАМАС 7 октября, и неизбирательные израильские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе.