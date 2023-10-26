Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением - 26.10.2023 Украина.ру
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Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением - 26.10.2023 Украина.ру
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением
Израилю следует защищаться от террористических атак и бороться с радикалами, вместо того, чтобы уничтожать мирное население. Об этом в среду, 25 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации
2023-10-26T01:22
2023-10-26T01:22
новости
палестино-израильский конфликт
ближний восток
небензя
оон
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Отвечая на вопрос журналиста о реакции&nbsp;России и КНР на нападение террористов на их территории, с учётом двойного вето Москвы и Пекина на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, Небензя сказал, что РФ не выступала против действий в отношении радикалов. Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о&nbsp;подготовке наземной операции в секторе Газа,&nbsp;однако говорить о сроках её проведения пока что преждевременно. За период обострения палестино-израильского конфликта, по последним данным,&nbsp;количество жертв в секторе Газа&nbsp;возросло до 6546 человек, пострадали ещё 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили&nbsp;5,4 тысяч человек,&nbsp;погибло более 1,4 тысяч граждан.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, палестино-израильский конфликт, ближний восток, небензя, оон
Новости, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, Небензя, ООН

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением

01:22 26.10.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Израилю следует защищаться от террористических атак и бороться с радикалами, вместо того, чтобы уничтожать мирное население. Об этом в среду, 25 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации
Отвечая на вопрос журналиста о реакции России и КНР на нападение террористов на их территории, с учётом двойного вето Москвы и Пекина на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, Небензя сказал, что РФ не выступала против действий в отношении радикалов.
"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", — цитируют постпреда "Известия".
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках её проведения пока что преждевременно.
За период обострения палестино-израильского конфликта, по последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали ещё 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тысяч человек, погибло более 1,4 тысяч граждан.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтБлижний ВостокНебензяООН
 
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