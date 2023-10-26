https://ukraina.ru/20231026/1050495193.html
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением - 26.10.2023 Украина.ру
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением
Израилю следует защищаться от террористических атак и бороться с радикалами, вместо того, чтобы уничтожать мирное население. Об этом в среду, 25 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации
2023-10-26T01:22
2023-10-26T01:22
2023-10-26T01:22
новости
палестино-израильский конфликт
ближний восток
небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/65/1033196546_0:208:1944:1302_1920x0_80_0_0_d7cc5b6a5d09d0f225641e6b0bc83cf1.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о реакции России и КНР на нападение террористов на их территории, с учётом двойного вето Москвы и Пекина на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, Небензя сказал, что РФ не выступала против действий в отношении радикалов. Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках её проведения пока что преждевременно. За период обострения палестино-израильского конфликта, по последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали ещё 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тысяч человек, погибло более 1,4 тысяч граждан.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/65/1033196546_158:0:1923:1324_1920x0_80_0_0_de4e747341138d71f8c366a2c0a7c358.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестино-израильский конфликт, ближний восток, небензя, оон
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением
Израилю следует защищаться от террористических атак и бороться с радикалами, вместо того, чтобы уничтожать мирное население. Об этом в среду, 25 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации
Отвечая на вопрос журналиста о реакции России и КНР на нападение террористов на их территории, с учётом двойного вето Москвы и Пекина на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, Небензя сказал, что РФ не выступала против действий в отношении радикалов.
"Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак", — цитируют постпреда "Известия".
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках её проведения пока что преждевременно.
За период обострения палестино-израильского конфликта, по последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали ещё 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тысяч человек, погибло более 1,4 тысяч граждан.