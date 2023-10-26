https://ukraina.ru/20231026/1050495193.html

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением - 26.10.2023 Украина.ру

Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с гражданским населением

Израилю следует защищаться от террористических атак и бороться с радикалами, вместо того, чтобы уничтожать мирное население. Об этом в среду, 25 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации

2023-10-26T01:22

2023-10-26T01:22

2023-10-26T01:22

новости

палестино-израильский конфликт

ближний восток

небензя

оон

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Отвечая на вопрос журналиста о реакции России и КНР на нападение террористов на их территории, с учётом двойного вето Москвы и Пекина на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, Небензя сказал, что РФ не выступала против действий в отношении радикалов. Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа, однако говорить о сроках её проведения пока что преждевременно. За период обострения палестино-израильского конфликта, по последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали ещё 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тысяч человек, погибло более 1,4 тысяч граждан.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, палестино-израильский конфликт, ближний восток, небензя, оон