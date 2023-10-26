Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке
Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке
России важно постепенно сужать кольцо вокруг Авдеевки. И от огневого поражения перейти к физическому перерезанию трассы через Орловку, чтобы перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-10-26T05:50
2023-10-26T05:50
новости
авдеевка
наступление
оборона
контрнаступление
всу
вс рф
артемовск
днр
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Сам по себе город Авдеевка не представляет большого интереса для российской армии. Там нет населения и город будет сильно разрушен. Поэтому гораздо важнее изолировать Авдеевку, а не брать ее штурмом, рассказал эксперт.Главное, российской армии нужно сберечь людей и технику. Не нужно форсировать замыкание кольца. Достаточно дойти до дороги на Орловку и снабжение авдеевского гарнизона сразу станет проблематичным, добавил он.Сражение в Артемовске проходило с огромными жертвами. Но там противник ослаб и не смог прорвать летом линию российской обороны. В Авдеевке нужно продолжать то же самое, но в меньшем масштабе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050476327.html
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новости, авдеевка, наступление, оборона, контрнаступление, всу, вс рф, артемовск, днр
Новости, Авдеевка, наступление, Оборона, контрнаступление, ВСУ, ВС РФ, Артемовск, ДНР

Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке

05:50 26.10.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
России важно постепенно сужать кольцо вокруг Авдеевки. И от огневого поражения перейти к физическому перерезанию трассы через Орловку, чтобы перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сам по себе город Авдеевка не представляет большого интереса для российской армии. Там нет населения и город будет сильно разрушен. Поэтому гораздо важнее изолировать Авдеевку, а не брать ее штурмом, рассказал эксперт.
Главное, российской армии нужно сберечь людей и технику. Не нужно форсировать замыкание кольца. Достаточно дойти до дороги на Орловку и снабжение авдеевского гарнизона сразу станет проблематичным, добавил он.
"Украине будет крайне сложно оборонять Авдеевку. Силы у нее пока есть, но они тоже не бесконечные. Чем больше противник там будет вязнуть, тем проще нам будет воевать в других местах. Да, мы тоже будем нести потери. Но мы сможем наступать в других местах (Клещеевка и Запорожское направление)", - подчеркнул Евсеев.
Сражение в Артемовске проходило с огромными жертвами. Но там противник ослаб и не смог прорвать летом линию российской обороны. В Авдеевке нужно продолжать то же самое, но в меньшем масштабе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 14:22
Алексей Живов: ВСУ пытаются откусить России "клешню" в Авдеевке и готовят "крысиный укус" на ДнепреКаждая победа будет даваться ВС РФ с большим трудом. То же самое происходило с Красной Армией, которая с 1942 года в ходе региональных операций с большими жертвами прорубала вдоль Чудского озера проход к Ленинграду, а потом добивалась стратегических успехов
 
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