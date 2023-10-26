https://ukraina.ru/20231026/1050480927.html

Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке

Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия ударит на Запорожье, когда ВСУ увязнут в Авдеевке

России важно постепенно сужать кольцо вокруг Авдеевки. И от огневого поражения перейти к физическому перерезанию трассы через Орловку, чтобы перебить логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-10-26T05:50

2023-10-26T05:50

2023-10-26T05:50

новости

авдеевка

наступление

оборона

контрнаступление

всу

вс рф

артемовск

днр

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Сам по себе город Авдеевка не представляет большого интереса для российской армии. Там нет населения и город будет сильно разрушен. Поэтому гораздо важнее изолировать Авдеевку, а не брать ее штурмом, рассказал эксперт.Главное, российской армии нужно сберечь людей и технику. Не нужно форсировать замыкание кольца. Достаточно дойти до дороги на Орловку и снабжение авдеевского гарнизона сразу станет проблематичным, добавил он.Сражение в Артемовске проходило с огромными жертвами. Но там противник ослаб и не смог прорвать летом линию российской обороны. В Авдеевке нужно продолжать то же самое, но в меньшем масштабе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050476327.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, наступление, оборона, контрнаступление, всу, вс рф, артемовск, днр