https://ukraina.ru/20241110/1058782197.html

Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО

Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО - 10.11.2024 Украина.ру

Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО

Военный корреспондент, ветеран СВО Евгений Линин в студии Украина.ру высказал свои ожидания от ситуации в зоне спецоперации, прокомментировал возможные действия Украина.ру, 10.11.2024

2024-11-10T18:15

2024-11-10T18:15

2024-11-10T18:15

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украина

кндр

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сша

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Военный корреспондент, ветеран СВО Евгений Линин в студии Украина.ру высказал свои ожидания от ситуации в зоне спецоперации, прокомментировал возможные действия ВСУ и шансы на противодействие ВС России, истощение поддержки Украины со стороны Запада и союз России с КНДР, а также действия сил РФ ввиду противостояния дронов с обеих сторон. 00:26 – Чего ждать в зоне СВО? 04:31 – О технике от Запада и надеждах ВСУ; 10:26 – Западные ЧВК и конфликты в мире; 15:00 – О действиях сил ВС России и стиле боевых действий; 18:12 – О предпосылках для наступления; 19:45 – О союзе и взаимодействии с силами КНДР; 21:46 – Когда ждать масштабного движения вперёд? 22:50 – Может ли Украина внезапно закончиться? 24:20 – О новых геополитических раскладах. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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