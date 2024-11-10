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Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО
Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО - 10.11.2024 Украина.ру
Россия рванёт к Запорожью, когда ВСУ переживут свою потерю потерь? Линин дал прогноз по Украине и СВО
Военный корреспондент, ветеран СВО Евгений Линин в студии Украина.ру высказал свои ожидания от ситуации в зоне спецоперации, прокомментировал возможные действия Украина.ру, 10.11.2024
2024-11-10T18:15
2024-11-10T18:15
2024-11-10T18:15
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россия
украина
кндр
вооруженные силы украины
впк
сво
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всу
сша
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Военный корреспондент, ветеран СВО Евгений Линин в студии Украина.ру высказал свои ожидания от ситуации в зоне спецоперации, прокомментировал возможные действия ВСУ и шансы на противодействие ВС России, истощение поддержки Украины со стороны Запада и союз России с КНДР, а также действия сил РФ ввиду противостояния дронов с обеих сторон. 00:26 – Чего ждать в зоне СВО? 04:31 – О технике от Запада и надеждах ВСУ; 10:26 – Западные ЧВК и конфликты в мире; 15:00 – О действиях сил ВС России и стиле боевых действий; 18:12 – О предпосылках для наступления; 19:45 – О союзе и взаимодействии с силами КНДР; 21:46 – Когда ждать масштабного движения вперёд? 22:50 – Может ли Украина внезапно закончиться? 24:20 – О новых геополитических раскладах. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, кндр, вооруженные силы украины, впк, сво, чвк, всу, сша, африка, запорожье, бпла, нато, днепр, днепропетровск, видео
Видео, Россия, Украина, КНДР, Вооруженные силы Украины, ВПК, СВО, ЧВК, ВСУ, США, Африка, Запорожье, БПЛА, НАТО, Днепр, Днепропетровск
Военный корреспондент, ветеран СВО Евгений Линин в студии Украина.ру высказал свои ожидания от ситуации в зоне спецоперации, прокомментировал возможные действия ВСУ и шансы на противодействие ВС России, истощение поддержки Украины со стороны Запада и союз России с КНДР, а также действия сил РФ ввиду противостояния дронов с обеих сторон.
00:26 – Чего ждать в зоне СВО?
04:31 – О технике от Запада и надеждах ВСУ;
10:26 – Западные ЧВК и конфликты в мире;
15:00 – О действиях сил ВС России и стиле боевых действий;
18:12 – О предпосылках для наступления;
19:45 – О союзе и взаимодействии с силами КНДР;
21:46 – Когда ждать масштабного движения вперёд?
22:50 – Может ли Украина внезапно закончиться?
24:20 – О новых геополитических раскладах.
ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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